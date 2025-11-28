Інтерфакс-Україна
Події
13:14 28.11.2025

Відсутність належного обліку об’єктів інтелектуальної власності стримує розвиток оборонсектору – думка

Відсутність належного обліку об’єктів інтелектуальної власності стримує розвиток оборонного сектору та технологічного суверенітету держави, вважає голова Національної асоціації лобістів України Олексій Шевчук.

"Наразі однією з ключових проблем, що стримує розвиток оборонного сектору та технологічного суверенітету держави, є практично повна відсутність належного обліку об’єктів інтелектуальної власності, котрі належать державним підприємствам. У значної частини таких активів немає цифрових копій, повноцінної інвентаризації та юридично оформленого статусу. Це створює серйозні ризики для держави й ускладнює будь-яку міжнародну кооперацію", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Шевчука, пострадянська спадщина, відсутність системного оформлення прав, втрачені технічні документи та податкові зобов’язання, що постають під час постановки на баланс інтелектуальних активів, стали причиною того, що держава десятиліттями не рухалась у цьому питанні.

"Сьогодні, в умовах війни, це вже не технічний нюанс — це питання національної безпеки", - констатував він.

На думку Шевчука, найпершим кроком для вирішення проблеми має стати повна цифровізація об’єктів інтелектуальної власності у сфері оборони, переведення усіх технологічних напрацювань - від креслень і технічних описів до програмного забезпечення - у цифрову форму.

"Лише це дасть змогу забезпечити прозорий облік, захист від втрати, можливість юридичного оформлення та подальшого використання цих об’єктів у виробництві, співпраці з партнерами та залученні інвестицій", - сказав він.

Шевчук повідомив, що Національна асоціація лобістів України закликає державні органи, підприємства та профільні відомства розпочати комплексний аудит і цифровізацію нематеріальних активів.

"Без цього неможливо провести реальну модернізацію оборонних підприємств і гарантувати, що технології, створені за десятиліття, не буде втрачено назавжди. Ми готові долучитися до розробки необхідних рішень та нормативних змін, щоб цей процес нарешті було запущено в державі системно", - резюмував він.

Теги: #думка #олексій_шевчук

