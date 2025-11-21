Історик Снайдер пояснює, чому російський план, який просувають США для України, не спрацює

Американський історик-фахівець зі Східної Європи та України Тімоті Снайдер проаналізував плану США щодо врегулювання війни, яку проти України веде Росія, та дійшов висновку, що цей план спрацювати не може.

"Я відчув потребу сказати кілька слів про це російське врегулювання щодо України, яке зараз просуває Білий дім. У цій ідеї, як вона зараз сформульована, є щонайменше п'ять фундаментальних помилок", - так він розпочав свій відео-звернення, оприлюднене на його сайті.

Першим пунктом Снайдер назвав те, що ця ідея "робить ядерну війну набагато більш імовірною". "Якщо ви змушуєте Україну прийняти умови, які рівносильні поразці в капітуляції, решта світу робить висновок. І цей висновок полягає в тому, що вам потрібно створити ядерну зброю, щоб стримати російське вторгнення, китайське вторгнення або вторгнення когось, хто має ядерну зброю. Примушування України до капітуляції означає поширення ядерної зброї. Поширення ядерної зброї означає підвищений ризик ядерної війни в усьому світі. Ви не створюєте миру, якщо спричиняєте ядерну третю світову війну", - пояснив він.

Другим моментом Снайдер назвав міжнародний порядок. "Фундамент нашого міжнародного порядку полягає в тому, що існують держави. Держави мають кордони, ці кордони не можуть бути порушені вторгненням. Таке трапляється час від часу, але це винятково. Ще більш винятковим було б схвалити це, винагородивши Росію за вторгнення в Україну. Якщо ви зробите це, як передбачає чинне врегулювання, тоді ви створите світ, у якому вторгнення та війни стануть нормою", - розмірковує історик.

Третім пунктом він назвав регіональний мир. "Якщо Росію винагородять за вторгнення в Україну, і якщо умови врегулювання в Україні зроблять Росію сильнішою, то Росію будуть заохочувати всіма можливими способами, юридичними, моральними, психологічними та економічними, продовжувати вести війни в Європі", - аналізує Снайдер.

Четвертим він назвав майбутню реконструкцію. "Мир не означає лише тимчасову відсутність воєнних дій. Я ні на хвилину не сумніваюся, що Росія погодиться на припинення вогню на кілька хвилин, днів, можливо, навіть тижнів в обмін на ідею, що Україна капітулює. Але для того, щоб був мир, потрібна Україна, яка може захищати себе, яка може належати до міжнародних інституцій, тобто є суверенною. А також, щоб був мир, потрібна Україна, яка здатна відбудувати себе. У цьому врегулюванні немає жодних положень для цього", - констатував історик.

На його переконання, потрібна Україна, яка здатна приєднатися до Європейського Союзу, залучати іноземні інвестиції, і яка "є метою цілком розумних і справді вигідних планів із Заходу та інших союзників і демократії, щоб допомогти їй відбудуватися".

"Останній пункт номер п'ять, і, можливо, найважливіший, це процес. Все, що ми знаємо про історію, вчить нас, що неможливо досягти міцного мирного врегулювання без залучення людей, яких це стосується. Українці – найважливіші зацікавлені люди. З ними не консультувалися в цьому врегулюванні. Це врегулювання, очолюване Росією, перекладене англійською мовою американцями. Є вагомі причини, чому це не може спрацювати. Якщо ви не враховуєте важливих людей, то ви не розумієте проблем. Якщо ви не враховуєте важливих людей, то у вас немає всієї необхідної інформації. А також, якщо ви не враховуєте важливих людей, ви можете створити умови, коли у них не буде іншого вибору, окрім як все одно воювати, і тоді ви не вирішите проблему", - аргументував Снайдер.

Продовжуючи пояснювати свою точку зору щодо пункту п’ятого, він зауважив, що наступними за важливістю людьми є союзники. "Якщо Україну потрібно захищати та відбудовувати, перебудовувати, щоб настав мир, тоді до цієї історії потрібно залучити інших союзників України, а їх досі не було. Тож сподіваюся, що це був короткий виклад. Ядерна війна, міжнародний порядок, регіональний мир, майбутня відбудова, тобто мир, і сам процес. Це причини, чому це російське врегулювання, яке зараз просувають американці, не може спрацювати", - підбив підсумок Снайдер.