21:58 11.11.2025

Качка: Припинення повноважень наглядової ради "Енергоатома" - перший крок до наведення ладу та усунення корупції

Припинення повноважень наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" є першим кроком до наведення ладу в компанії та усунення корупційних практик, а також необхідності перезапуску керівництва, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Негайне припинення повноважень Наглядової ради Енергоатом - перший крок з наведення ладу в компанії і усунення корупційних практик", - написав він у Facebook.

За словами Качки, нова наглядова рада має бути більш дієва. Зокрема, перезапуск керівництва, запровадження належного внутрішнього контролю і допомоги правоохоронним органам розслідувати усі факти можливої корупції.

"Наша мета не лише викривати корупцію, сприяти НАБУ і САП у розслідуваннях. Нам потрібне належне управління в державних компаніях, а отже і реалізація усіх пріоритетів політики власності, затвердженої Урядом", - наголосив він.

Між тим, додав Качка, понад усе і головне – потрібно схвалити всі закони в рамках Кластеру 1 – щодо посилення антикору, доброчесності в судах і щодо реформи правоохоронних органів. "Схвалити та імплементувати – тобто забезпечити прозору, передбачувану, чесну й ефективну роботу всіх інституцій виміру справедливості", - підкреслив він.

За його словами, це можна зробити швидко лише в умовах довіри. "Тому очевидно, що перш за все має відбутися очищення від наслідків викритої справи. За першим кроком мають піти і наступні. Кожен має понести свою відповідальність", - додав Качка.

Як повідомлялося, премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про дострокове припинення повноважень наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" і що новий склад ради має бути поданий протягом тижня.

 

