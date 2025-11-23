Інтерфакс-Україна
08:42 23.11.2025

Борис Джонсон: Новий 28-пунктовий план завершення війни може бути "повністю написаний Кремлем"

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив занепокоєння щодо нового 28-пунктового плану завершення війни в Україні, який, за його словами, може бути "повністю написаний Кремлем".

У своїй колонці для Daily Mail Джонсон зазначив, що так званий мирний план передбачає "військову кастрацію України", включно з російським вето на членство України в НАТО та контроль Росії над допуском будь-яких іноземних військ на українській території.

"Ви втратили понад мільйон солдатів, убитих та поранених, у спробах підкорити Україну. Ви досі не змогли захопити більше ніж 20 відсотків країни. Економіка хилиться донизу. І все ж зараз говорять про якийсь новий 28-пунктовий план завершення війни – і він може бути повністю написаний Кремлем!", - зазначив Джонсон.

"Якщо б у Києві були настільки божевільні, що погодилися б на ці умови, ви знаєте, що вони стали б маріонеткою Москви, постійно під загрозою третього вторгнення. Ви бачите, що це повна капітуляція так званих друзів України", – написав Джонсон.

 

