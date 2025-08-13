Інтерфакс-Україна
13:39 13.08.2025

Нові ліки, ринки експорту та інвестиції: Farmak підбив підсумки першого півріччя 2025 року

Лідер із виробництва лікарських засобів в Україні, компанія Farmak, підбила підсумки своєї роботи за перші шість місяців 2025 року.

За цей період Farmak вивів на ринок 6 нових лікарських засобів, розпочав 8 нових R&D-проєктів* та завершив фармацевтичну розробку 22 препаратів — від ліків проти алергії та діабету до заспокійливих і знеболювальних. Компанія сплатила 727 млн грн податків до державного бюджету України, а також відкрила нові ринки експорту — Китай, Судан, Катар та Оман.

Farmak став першим в Україні серед виробників ліків, хто успішно пройшов GMP-інспекцію (від англ. Good Manufacturing Practice — Належна виробнича практика) регуляторного органу Китаю. Також компанія продовжила інвестувати у модернізацію виробничих потужностей, лабораторій та технологій в Україні. Виробничий майданчик Farmak Group в Іспанії успішно пройшов GMP-інспекцію місцевого регулятора і готується до випуску перших комерційних серій продукції.

Разом із Благодійним фондом Родини Жебрівських компанія надала понад 67 млн грн на підтримку Збройних Сил України та гуманітарні потреби.

Farmak продовжує впевнено рухатися вперед та створювати якісні лікарські засоби, які покращують життя людей у всьому світі.

*R&D-проєкт  — це проєкт у сфері досліджень та розробок нових ліків (від англ. Research and Development).

