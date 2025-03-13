Farmak з нагоди свого ювілею запропонував установити фонтан навпроти Бессарабського ринку в Києві

Провідний український виробник та експортер лікарських засобів АТ "Фармак" звернувся до мера Києва Віталія Кличка з пропозицією благоустроїти сквер навпроти Бессарабської площі в Києві та встановити фонтан на місці колишнього пам’ятника Леніну.

"У 2025 році київському заводу Farmak виповнюється 100 років від часу заснування. З нагоди цієї визначної для нас дати, а також для того, щоб підкреслити тісний зв'язок нашого підприємства з історією міста, звертаємося до вас з проханням підтримати нашу ініціативу, яка полягає у пропозиції щодо благоустрою скверу, який розміщено на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, перед Бессарабською площею, на місці колишнього пам'ятника В. Леніну... Нашою ініціативою передбачено встановлення на цьому місці фонтану та благоустрою з урахуванням сучасних вимог щодо інклюзивності, що дасть змогу вдосконалити наявну зелену зону та зони відпочинку”, - йдеться у зверненні до міського голови, яке є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що компанія планує взяти участь у фінансуванні робіт з благоустрою скверу, і підкреслює, що цей проєкт не містить інвестиційної складової, оскільки сквер після завершення його благоустрою повністю залишається в комунальній власності територіальної громади Києва.

Як повідомили агентству в пресслужбі департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА, цю пропозицію було розглянуто на засіданні секції архітектури архітектурно-містобудівної ради у середу, 12 березня.