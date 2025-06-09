Інтерфакс-Україна
Події
11:19 09.06.2025

Опитані у "Києві Цифровому" підтримали найменування скверу на честь Грузинського національного легіону

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Опитані у "Києві Цифровому" підтримали найменування скверу на честь Грузинського національного легіону

У застосунку "Київ Цифровий" опитані містяни підтримали найменування скверу в Святошинському районі на честь Грузинського національного легіону.

Зокрема, кияни підтримали найменування скверу на вулиці Вахтанга Кікабідзе (в межах будинку №9) на честь добровольчого військового підрозділу - Грузинського національного легіону. За найменування проголосувало 79% опитаних, проти - 21%.

В опитуванні взяли участь 42,6 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".

Теги: #опитування #сквер #київ_цифровий

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