Опитані у "Києві Цифровому" підтримали найменування скверу на честь Грузинського національного легіону

У застосунку "Київ Цифровий" опитані містяни підтримали найменування скверу в Святошинському районі на честь Грузинського національного легіону.

Зокрема, кияни підтримали найменування скверу на вулиці Вахтанга Кікабідзе (в межах будинку №9) на честь добровольчого військового підрозділу - Грузинського національного легіону. За найменування проголосувало 79% опитаних, проти - 21%.

В опитуванні взяли участь 42,6 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".