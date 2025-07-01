Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:37 01.07.2025

Farmak успішно пройшов GMP-інспекцію китайського регуляторного органу NMPA

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У середині червня фармацевтична компанія Farmak успішно пройшла GMP-інспекцію китайського регуляторного органу — NMPA (National Medical Products Administration). Інспекція тривала п’ять днів і охоплювала виробничі потужності компанії у місті Києві.

National Medical Products Administration — це національний регуляторний орган Китаю, відповідальний за контроль і нагляд у сфері лікарських засобів, медичних виробів і косметичних продуктів.

Для експорту медичної продукції на китайський ринок іноземна компанія-виробник зобов’язана пройти інспекцію та отримати схвалення від NMPA, підтвердивши відповідність стандартам Good Manufacturing Practice (прим. Належна виробнича практика).

Під час інспекції представники китайського регулятора детально перевірили систему управління якістю та матеріально-технічну базу компанії — з особливим акцентом на виробничі процеси й процедури контролю якості.

Інспекція засвідчила високий рівень прозорості, відповідність міжнародним нормам, а також професіоналізм команди Farmak.

Варто зазначити, що Farmak став першим і поки що єдиним виробником лікарських засобів в Україні, який пройшов подібну перевірку з боку NMPA.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Farmak отримав своє перше реєстраційне посвідчення в Китаї на діагностичний контрастний лікарський засіб, що застосовується під час магнітно-резонансної томографії (МРТ).

Група компаній Farmak – це глобальний фармацевтичний бізнес, заснований в Україні в 1925 році, з виробничими потужностями в двох країнах Європи (Україна, Іспанія) та з 11 компаніями та міжнародними представництвами у Польщі, Чехії, Словаччині, Великобританії, ОАЕ, В’єтнамі, Швейцарії, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Молдові. Продукція Групи компаній Farmak експортується до понад 60 країн світу, включаючи 15 країн ЄС, і виробляється відповідно до високих європейських стандартів GMP.

Теги: #farmak

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