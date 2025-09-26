Інтерфакс-Україна
10:25 26.09.2025

Farmak успішно підтвердив прекваліфікацію ВООЗ для ін’єкційних ліків

У березні 2025 року фармацевтична компанія Farmak успішно пройшла процедуру повторного підтвердження прекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) для одного з ін’єкційних лікарських засобів, що застосовується при тяжких запальних, алергічних та імунних захворюваннях, а також у невідкладній терапії. Вперше прекваліфікацію цей продукт отримав у 2020 році.

Прекваліфікація лікарських засобів — це комплексна процедура оцінки якості, безпечності та ефективності, яку проводить ВООЗ. Отримання прекваліфікації засвідчує відповідність препарату міжнародним стандартам та відкриває можливість його використання у програмах охорони здоров’я на глобальному рівні, зокрема у централізованих закупівлях, що здійснюють ЮНІСЕФ та інші міжнародні організації.

Farmak — лідер фармацевтичного ринку України. Компанія експортує продукцію до більш як 60 країн світу* та має портфель із понад 450 найменувань лікарських засобів. Уся продукція виробляється відповідно до європейських стандартів GMP. Щороку до 90% прибутку Farmak направляє у розвиток: дослідження і розробку ліків, нові виробництва та технології.

*Мається на увазі експорт, здійснений у період 2020-2025 рр.

