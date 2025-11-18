Інтерфакс-Україна
09:49 18.11.2025

Українські фармвиробники через державну регуляцію втратили 3-5% фінансових надходжень – думка

Українські фармацевтичні виробники через запроваджену на початку 2025 року державну регуляцію втратили 3-5% фінансових надходжень, повідомив генеральний директор АТ "Фармак" Володимир Костюк.

"На фармацевтичному ринку через державну регуляцію більшість фармацевтичних компаній понесли 3-5% фінансових втрат і змушені були скоригувати свою стратегію планування та розвитку компаній. Якщо ми говоримо про всю фармацевтичну галузь українську, то українські виробники втратили від 3 до 5% в грошах. І ми в тому числі", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Саміту CEO 2025 від Forbes Ukraine у Києві минулого тижня.

Він зазначив, що до запровадження регулювання АТ "Фармак" мав понад 6% фармиринку, наразі ця частка скоротилася і становить трохи менше 6%.

Костюк зазначив, що "Фармак" до війни розробив стратегічний план розвитку до 2030 року і мав горизонт планування на 3-5 років, який залежав від виводу лікарського препарату на ринок, що триває в середньому 5 років. При цьому до війни кожні 36 місяців "Фармак" оновлював всі свої плани відносно своїх продуктів та нових препаратів, а також щодо фінансових показників. Після початку повномасштабного вторгнення війни операційний горизонт планування було скорочено до 24 місяців.

Група компаній Farmak - лідер фармринку України в грошовому вираженні. Має два виробництва в Україні та виробництво в Іспанії, а також 11 міжнародних представництв і маркетингово-дистриб'юторських компаній у Польщі, Чехії, Словаччині, Великій Британії, ОАЕ, В'єтнамі, Швейцарії, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Молдові.

Кінцевим бенефіціарним власником "Фармака" є голова наглядової ради Філя Жебровська (80% акцій компанії).

За підсумками 2024 року АТ "Фармак" збільшила чистий прибуток 5,3% - до майже 1,64 млрд грн.

Теги: #костюк #фармак

