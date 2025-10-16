Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:02 16.10.2025

Завдяки підтримці Василя Костюка у Львові відбувся дебютний Horuna Cup

1 хв читати

4-5 жовтня у спорткомплексі “Галичина” у Львові відбувся перший турнір Horuna Cup, започаткований бронзовим призером Олімпійських ігор 2020 року Станіславом Горуною у співпраці з львівським клубом “Одіссей” та за підтримки мецената Василя Костюка. 

Участь у турнірі взяли майже 500 атлетів із 28 клубів карате з Києва, Одеси, Чернівців, Житомира, Львова, Харкова, Полтави та інших українських міст.

Особливістю Horuna Cup стала нова змагальна концепція. Зокрема, у головній категорії “абсолют” поєдинки тривали не три хвилини, як за стандартними правилами, а до моменту, коли один із суперників набирав сім балів. Суддівство здійснювалося за відеоповторами, які транслювалися глядачам у залі та під час онлайн-трансляції на Megogo Gong. Тривалість поєдинків коливалася від двох до вісімнадцяти хвилин.

“Я хочу, щоб Horuna Cup став турніром яскравих поєдинків. Для мене завжди було важливим не так перемога, і тим більше не участь. Мені було важливо не виграти медаль, а виграти серця і симпатії глядачів”, - зазначає легендарний український каратист Станіслав Горуна. За його словами, Horuna Cup покликаний привернути увагу до видовищності карате та зробити змагання цікавими для глядачів.

Турнір викликав значний інтерес серед спортсменів і вболівальників. За словами організаторів, згодом планується зробити змагання міжнародними та залучити до їхньої організації та проведення, зокрема, представників Польщі, Іспанії і навіть Венесуели.

Теги: #костюк #карате #горуна #horuna_cup

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 31.07.2025
Депутат Дмитро Костюк заявив про вихід з фракції "Слуга народу"

Депутат Дмитро Костюк заявив про вихід з фракції "Слуга народу"

15:05 30.08.2024
Продажі, що випереджають ринок: Farmak підбив підсумки 1 півріччя 2024 року

Продажі, що випереджають ринок: Farmak підбив підсумки 1 півріччя 2024 року

03:20 29.08.2024
Костюк обіграла британку Дарт на US Open

Костюк обіграла британку Дарт на US Open

02:24 17.08.2024
Марта Костюк програла першій ракетці світу в 1/8 турніру WTA 1000

Марта Костюк програла першій ракетці світу в 1/8 турніру WTA 1000

01:17 14.08.2024
Марта Костюк обіграла першу ракетку Бельгії на старті турніру WTA 1000

Марта Костюк обіграла першу ракетку Бельгії на старті турніру WTA 1000

09:54 27.05.2022
Україна прийме чемпіонат Європи з карате у 2026 році - Мінспорту

Україна прийме чемпіонат Європи з карате у 2026 році - Мінспорту

15:47 06.08.2021
Український каратист Горуна завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо

Український каратист Горуна завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо

15:22 05.08.2021
Українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала "срібло" на Олімпіаді

Українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала "срібло" на Олімпіаді

15:09 05.08.2021
Українська каратистка Анжеліка Терлюга вийшла у фінал на Олімпіаді

Українська каратистка Анжеліка Терлюга вийшла у фінал на Олімпіаді

13:33 14.11.2019
Україна направила Японії ноту через участь у турнірі з карате команди "ДНР"

Україна направила Японії ноту через участь у турнірі з карате команди "ДНР"

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Українська універсальна біржа застосовує санкції та наголошує на необхідності дотримання умов укладених договорів

NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI

Повний цикл дистанційної торгівлі облігаціями: у застосунку OTP Bank UA можна продавати і купувати ОВДП онлайн

Arricano презентує маніфест сезону "Світло у простих речах"

У KLR Bus розповіли про сезонні тренди на ринку міжнародних пасажирских перевезень

Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

"Контракт 18–24" масштабували: набір відкрито майже до всіх пріоритетних підрозділів Сухопутних військ

Про футбол по-новому: спільний проєкт GGBET і каналу «Денис Бойко»

Agro2Food Profit Forum 2025: Виробництво. Переробка. Прибуток

На підтримку ЗСУ встановили новий рекорд України, щоб зібрати кошти на сіткомети для бійців на передовій - "Українська команда"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА