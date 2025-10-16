Завдяки підтримці Василя Костюка у Львові відбувся дебютний Horuna Cup

4-5 жовтня у спорткомплексі “Галичина” у Львові відбувся перший турнір Horuna Cup, започаткований бронзовим призером Олімпійських ігор 2020 року Станіславом Горуною у співпраці з львівським клубом “Одіссей” та за підтримки мецената Василя Костюка.

Участь у турнірі взяли майже 500 атлетів із 28 клубів карате з Києва, Одеси, Чернівців, Житомира, Львова, Харкова, Полтави та інших українських міст.

Особливістю Horuna Cup стала нова змагальна концепція. Зокрема, у головній категорії “абсолют” поєдинки тривали не три хвилини, як за стандартними правилами, а до моменту, коли один із суперників набирав сім балів. Суддівство здійснювалося за відеоповторами, які транслювалися глядачам у залі та під час онлайн-трансляції на Megogo Gong. Тривалість поєдинків коливалася від двох до вісімнадцяти хвилин.

“Я хочу, щоб Horuna Cup став турніром яскравих поєдинків. Для мене завжди було важливим не так перемога, і тим більше не участь. Мені було важливо не виграти медаль, а виграти серця і симпатії глядачів”, - зазначає легендарний український каратист Станіслав Горуна. За його словами, Horuna Cup покликаний привернути увагу до видовищності карате та зробити змагання цікавими для глядачів.

Турнір викликав значний інтерес серед спортсменів і вболівальників. За словами організаторів, згодом планується зробити змагання міжнародними та залучити до їхньої організації та проведення, зокрема, представників Польщі, Іспанії і навіть Венесуели.