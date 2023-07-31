Медицина

17:45 31.07.2023

CSD LAB упровадила послуги фармакогенетичної лабораторної діагностики

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CSD LAB упровадила послуги фармакогенетичної лабораторної діагностики

Медична лабораторія CSD LAB упровадила послуги фармакогенетичної лабораторної діагностики.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в лабораторії, CSD LAB пропонує два тести, які дадуть змогу індивідуалізувати терапію багатьох захворювань. Лабораторія, зокрема, проводить ПЛР-тест, який визначає чутливість до варфарину. Тест дає змогу запобігти і до 50% знизити ризик кровотеч у результаті терапії варфарином.

Терапію варфарином проводять для лікування і профілактики тромбозів глибоких вен і тромбоемболії легеневої артерії, для вторинної профілактики інфаркту міокарда і профілактики тромбоемболічних ускладнень (інсульт або системна емболія) після інфаркту міокарда, у пацієнтів із серцевою недостатністю або з протезованими клапанами серця, профілактики динамічних порушень мозкового кровообігу та інсульту, для профілактики післяопераційних тромбозів.

Окрім того, CSD LAB упровадила фармакогенетичний тест, який дає змогу визначити варіації гена CYP2C19. Цей ген є клінічно значущим ферментом, що бере участь у біотрансформації низки антидепресантів, антикоагулянтів і антимікотичних препаратів. Тест дає змогу визначити і скоригувати терапію антитромбоцитарними препаратами за низки захворювань.

"Головною метою фармакогенетики є використання індивідуальної генетичної інформації пацієнта для інформування та призначення ефективного виду та дози ліків. Цільову діагностику та лікування пацієнта можуть визначати відповідно до результатів дослідження його генетичного профілю, що робить фармакотерапію для пацієнтів максимально ефективною, безпечною та доступною", - наголосили в CSD LAB.

Водночас у лабораторії наголошують, що фармакотерапія, яка ґрунтується на принципах персоналізованої медицини, - це переважно новий напрям у медицині загалом. Суть персоніфікованої медицини полягає в індивідуалізації лікарської терапії. Фармакогенетика прагне виявити гени та їх варіанти, що визначають адекватність фармакотерапії та зменшують ризик побічних ефектів.

"Новий підхід полягає в перевірці пацієнтів щодо можливих реакцій на застосування нових лікарських засобів і формуванні способу лікування, ґрунтуючись на результатах тестування", - наголосили в лабораторії.

CSD LAB восени планує провести курс лекцій із фармакогенетики для лікарів.

CSD LAB - одна з провідних лабораторій України, що забезпечує проведення понад 1 500 аналізів: від загального аналізу крові до визначення генетичних порушень у пухлині методом NGS. Уже 13 років залишається однією з найбільших патоморфологічних лабораторій у Східній Європі.

Теги: #діагностика #csd_lab

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