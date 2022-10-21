Безкоштовна діагностика з виявлення орфанних захворювань у новонароджених тепер доступна у 12 областях України – заступниця голови ОП Соколовська

Безкоштовна діагностика з виявлення орфанних захворювань у новонароджених у рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо впровадження в країні їхнього комплексного обстеження тепер доступна у 12 областях України, повідомила заступниця глави Офісу президента Юлія Соколовська.

"У жовтні цього року проєкт запрацював у рамках пілотів у 12 регіонах України – у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях", - повідомила Соколовська на брифінгу в Офісі президента.

Крім того, за її словами, якщо раніше в Україні новонароджених безкоштовно перевіряли лише на чотири набуті захворювання, то відтепер безкоштовну діагностику розширено до можливості виявлення 21 орфанного захворювання, які піддаються корекції на ранніх стадіях. Це, зокрема, спінальна м'язова атрофія, муковісцидоз, дефіцит трифіційного білка та інших.

Така послуга доступна в пологових будинках. Забір крові проводять у перші 48-72 години після народження та передають на дослідження до лабораторії. У разі виявлення відхилення від показників норми батьків інформують про загрозу здоров'ю дитини для подальших досліджень чи призначення лікування.

Послуга безкоштовна й гарантована в рамках пакета медичної допомоги під час пологів за програмою медичних гарантій у медичних закладах.

"Раннє і комплексне обстеження новонароджених для виявлення набутих і вроджених захворювань врятує багато життів. Поряд із кризовим реагуванням на війну ми маємо думати про майбутнє країни та системні зміни", - сказала вона.

Як повідомлялося, минулого року в День захисту дітей Володимир Зеленський ініціював збільшення бюджету Міністерства охорони здоров'я на суму 300 млн грн з Фонду президента з підтримки науки та спорту на впровадження системи розширення неонатального скринінгу. Кошти було спрямовано на оснащення лабораторним обладнанням експертного та регіональних центрів неонатального скринінгу в усій країні.

Джерело: https://t.me/OP_UA/7908