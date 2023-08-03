Викрито масштабну схему продажу новонароджених дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам організації, яка займалася переправленням новонароджених дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва органів Київської міської прокуратури 12 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у торгівлі людьми (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 1 ч. 2 ст. 255 КК України)", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

Слідство встановило, що до складу незаконної організації входили 12 осіб.

Організували схему керівники медклінік, що надають послуги у сфері репродуктивної медицини в Києві та Харкові, іншими учасниками цієї групи були співробітники цих клінік, менеджери, адміністратори й адвокат.

"Під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду вони здійснювали продаж новонароджених дітей іноземним громадянам, які проживають у країнах, де заборонено сурогатне материнство", - зазначається в повідомленні.

На території Харківської області фігуранти підшукували жінок, які погоджувалися стати сурогатними матерями. Розмір грошової винагороди становив від €50 тис. до €70 тис. за новонароджену дитину.

У пресслужбі Міністерства внутрішніх справ повідомляють, що злочинці обіцяли жінкам €12 тис.

"Злочинці підшукували жінок у скрутному становищі, які погоджувалися стати сурогатними матерями. За це їм обіцяли 12 тис. євро. Після пологів жінок змушували надавати неправдиві відомості під час реєстрації дитини, відмовлятися від неї на користь іноземця і надавати дозвіл на її вивезення за кордон", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Крім цього, сурогатна мати також давала згоду на отримання дитиною громадянства іншої країни, а в разі незгоди на окремі умови фігуранти погрожували й залякували жінок.

У межах слідства встановлено, що за кордон нелегально було переміщено вісьмох немовлят, також було припинено спробу вивезення ще однієї дитини під час дії воєнного стану.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків, під час яких було вилучено медичну документацію, копії паспортів громадян України та іноземних держав, доручення на представлення інтересів, гроші, ноутбуки, мобільні телефони, а також чорнові записи та флеш-носії.

"Перевіряється інформація про близько 40 фактів переміщення новонароджених дітей з України за кордон із порушеннями законодавства", - зазначають у прокуратурі.

Наразі затримано п'ятьох осіб у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в м. Києві, оперативний супровід здійснює Державна прикордонна служба України та Головне управління внутрішньої безпеки СБУ.