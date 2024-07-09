Батьки новонароджених для отримання держдопомоги повинні будуть відкрити спеціальний рахунок - голова Держслужби у справах дітей

Сім'ї з новонародженими дітьми для своєчасного отримання державної грошової допомоги "Пакунок малюка" мають відкрити спеціальний банківський рахунок, заявив керівник Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

Як повідомляється на сторінці Держслужби у справах дітей у фейсбуці у вівторок, одному з батьків дитини потрібно особисто звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку і відкрити спеціальний рахунок "Пакунок малюка". IBAN цієї картки потрібно зазначити в заяві та разом із необхідними документами подати до органу соцзахисту, або ЦНАПу, або онлайн через сервіс "єМалятко" за посиланням: https://diia.gov.ua/services/yemalyatko. Родини, які відкрили звичайний банківський рахунок, мають звернутися до відділення ПриватБанку для відкриття спеціального рахунку "Пакунок малюка" та надати його реквізити до органу соцзахисту.

"На сьогодні розмір грошової компенсації становить 7 689 грн. Витратити кошти можна в магазинах, список яких розміщений на сайті Мінсоцполітики https://pakunok-malyuka.ioc.gov.ua/outletaddresses", - повідомив Добромільський.

За словами очільника відомства, отримати грошову компенсацію можуть тільки ті батьки, які не отримали "Пакунок малюка" в натуральній формі в пологовому будинку або органі соціального захисту.

Добромільський зазначив, що до відомства вже надходять повідомлення про те, що деякі сім'ї не можуть отримати грошову компенсацію "Пакунок малюка", і зазначив, що проблема переважно полягає у відкритті некоректного банківського рахунку.

Як повідомлялося, 2 січня Міністерство соціальної політики України затвердило скоригований вміст "Пакунка малюка", в якому збільшено кількість товарів, що мають попит, зокрема багаторазові вологостійкі пелюшки та теплий одяг для немовлят, а також збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання та зменшено кількість одягу маленького розміру, з якого діти швидко виростають. Вартість "Пакунка малюка" збільшилася до 7 689 грн у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму.

"Пакунок малюка" було запроваджено 2018 року, станом на початок року було видано близько 700 тис. таких пакунків.