Інтерфакс-Україна
Події
14:14 10.09.2025

В Україні за тиждень народився 2651 малюк

1 хв читати
В Україні за тиждень народився 2651 малюк

Впродовж останніх семи днів в Україні офіційно зареєстрований 2 тис. 651 новонароджений малюк.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства юстиції України, 1 тис. 347 з новонароджених – хлопчики, 1 тис. 304 – дівчатка.

Як повідомлялося, минулого тижня в Україні було зареєстровано 2940 новонароджених, позаминулого – 2870.

2024 року в Україні народилося 176 тис. 679 малюків, що складало в середньому менше 3,4 тис на тиждень. Показник народжуваності в Україні у 2024р. був на 5,8% менше за показники 2023-го – тоді на світ з’явилося 187,3 тисячі дітей.

Теги: #новонароджені #мінюст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 05.09.2025
ВАКС частково задовольнив позов Мінюсту про застосування санкцій до екс-нардепа від "Партії регіонів" Олійника

ВАКС частково задовольнив позов Мінюсту про застосування санкцій до екс-нардепа від "Партії регіонів" Олійника

12:48 27.08.2025
Мін’юст пропонує зміни до порядку виконання Конвенції про міжнародне викрадення дітей

Мін’юст пропонує зміни до порядку виконання Конвенції про міжнародне викрадення дітей

12:44 22.08.2025
Ув’язнені на прифронтових територіях залишаються найбільш незахищеними особами в умовах війни – юристи

Ув’язнені на прифронтових територіях залишаються найбільш незахищеними особами в умовах війни – юристи

15:56 18.08.2025
Ключовим пріоритетом Мін’юсту є цифровізація послуг - Галущенко

Ключовим пріоритетом Мін’юсту є цифровізація послуг - Галущенко

13:29 18.08.2025
Мін’юст працює над посиленням контролю за незаконними державними реєстраціями

Мін’юст працює над посиленням контролю за незаконними державними реєстраціями

13:32 15.08.2025
Мін’юст підготував законопроєкт для посилення прав осіб у місцях несвободи

Мін’юст підготував законопроєкт для посилення прав осіб у місцях несвободи

21:08 11.08.2025
Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

10:26 08.08.2025
Мін’юст вдруге подав позов про стягнення в дохід держави активів сенатора РФ Калашника

Мін’юст вдруге подав позов про стягнення в дохід держави активів сенатора РФ Калашника

20:04 06.08.2025
Мін'юст надає підтримку НАБУ та САП для об’єктивного розслідування справи щодо закупівель 2021 року

Мін'юст надає підтримку НАБУ та САП для об’єктивного розслідування справи щодо закупівель 2021 року

18:41 06.08.2025
На розкраданні бюджетних коштів викрито ексдержсекретаря Мін’юсту та чинних топчиновників - СБУ

На розкраданні бюджетних коштів викрито ексдержсекретаря Мін’юсту та чинних топчиновників - СБУ

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд у межах програми ERA Loans

Держетнополітики просить суд припинити діяльність УПЦ (МП) і передати державі її майно, кошти та інші активи

Близько 20 російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі – Зеленський

ОСТАННЄ

В Шаргороді вбили двох школярів, за підозрою затриманий їх колишній вчитель

Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

Автомобіль евакгрупи підірвався у Бериславі, загинув поліцейський

МЗС Польщі викликало російського посла – ЗМІ

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд у межах програми ERA Loans

Стармер заявив про "грубе, безпрецедентне" порушення повітряного простору Польщі та НАТО

Посол Британії Гарріс завершив дипмісію в Україні

В Польщі вже знайдені уламки 7 дронів і ракети – МВС

В Павлограді з кінця серпня працює оновлений транзитний центр для евакуйованих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА