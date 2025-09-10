В Україні за тиждень народився 2651 малюк

Впродовж останніх семи днів в Україні офіційно зареєстрований 2 тис. 651 новонароджений малюк.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства юстиції України, 1 тис. 347 з новонароджених – хлопчики, 1 тис. 304 – дівчатка.

Як повідомлялося, минулого тижня в Україні було зареєстровано 2940 новонароджених, позаминулого – 2870.

2024 року в Україні народилося 176 тис. 679 малюків, що складало в середньому менше 3,4 тис на тиждень. Показник народжуваності в Україні у 2024р. був на 5,8% менше за показники 2023-го – тоді на світ з’явилося 187,3 тисячі дітей.