США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

США підтримали позицію України у справі ПАТ "Татнєфть" та закликали обмежити розкриття чутливої інформації, повідомляє Міністерство юстиції України.

"Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки подало до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка Заяву про зацікавленість (Statement of Interest) у справі за позовом ПАТ "Татнєфть" до держави Україна від імені США", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Уряд США виступив проти надмірного розкриття інформації про українські активи та просить обмежити надмірне розкриття інформації на стадії виконання рішення щодо майна України, а також низки державних підприємств і банків.

Американська сторона наголошує, що запити ПАТ "Татнєфть" створюють реальну загрозу національній безпеці України, оскільки стосуються чутливих оборонних, енергетичних, транспортних та ядерних об’єктів, важливих для російської розвідки.

У заяві підкреслюється, що, з огляду на тісні зв’язки із російським урядом, отримана інформація може бути використана для оцінки оборонних можливостей, визначення цілей, планування атак або підриву економіки та логістики України.

Мін’юст зазначає, що справа за позовом ПАТ "Татнєфть" до держави Україна – це судовий процес у США щодо визнання та виконання арбітражного рішення прийнятого проти України на суму $172,9 млн. У 2021 році Окружний суд округу Колумбія визнав арбітражне рішення отримане "Татнєфтю" проти України. Після цього, ПАТ "Татнєфть" вимагала розкриття інформації для виконання арбітражного рішення, прийнятого проти України у дев’ятнадцяти "підконтрольних державі суб’єктів господарювання", які ПАТ "Татнєфть" необґрунтовано називає такими, що уособлюють державу Україна для цілей виконання рішення.

У 2021 році та на початку 2022 року ПАТ "Татнєфть" надіслала судові повістки (subpoenas) 77 фінансовим установам у Нью-Йорку, вимагаючи якнайширшого розкриття інформації. Заперечуючи проти цього, Україна подала клопотання до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка про скасування таких повісток.

Зазначається, що 20 грудня 2024 року Міністерство юстиції США вже подавало до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка Заяву про зацікавленість щодо відхилення клопотання ПАТ "Татнєфть" про припинення дії мораторію на розкриття інформації, який діє з 2022 року, та про поновлення провадження у справі.

Інтереси України у справі представляє міжнародна юридична фірма "Holland & Knight LLP" в особі партнера Роберта Шоу.