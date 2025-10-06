Інтерфакс-Україна
Події
14:50 06.10.2025

Делегації України та ЄС обговорили виконання Плану України у сфері правосуддя

1 хв читати
Делегації України та ЄС обговорили виконання Плану України у сфері правосуддя

Заступник міністра юстиції України Олександр Банчук та керівник керівником відділу Генерального директорату Європейської комісії з питань розширення та східного сусідства Бенуа Меснар провели зустріч щодо реалізації Плану України (Ukraine Facility) у сфері правосуддя, повідомляє пресслужба міністерства.

Українська та європейська сторони розглянули виконання шести індикаторів Плану України (Ukraine Facility), починаючи з обговорення кроку 3.8 – виконання судових рішень.

"Головне завдання законопроекту – запуск цифровізації виконавчих проваджень. Це дозволить зробити систему виконання рішень більш прозорою та зручною для громадян. І підтвердить здатність України проводити структурні реформи у сфері правосуддя – ключову передумову переговорів щодо членства в ЄС", – зазначив Банчук.

Також під час зустрічі обговорили такі індикатори, як збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду (продовжується відбір на посади 23-х суддів), декларації доброчесності суддів (законопроєкт №13165-2), створення адміністративних судів (відбір суддів розпочнеться у жовтні 2025 р.), заповнення суддівських вакансій та кваліфікаційне оцінювання суддів.

В свою чергу Меснар наголосив, що успішне виконання кожного кроку Плану України є критично важливим для переговорного процесу про вступ до ЄС.

Наступну зустріч у рамках моніторингу виконання Плану України у сфері правосуддя заплановано на січень 2026 року.

Теги: #розмова #мінюст #делегація_україни #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:06 06.10.2025
Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

02:43 06.10.2025
Каллас заявила, що терористичними атаками на цивільних Росія намагається приховати провал літнього наступу

Каллас заявила, що терористичними атаками на цивільних Росія намагається приховати провал літнього наступу

17:04 04.10.2025
ЄС планує включити до санкційних списків щодо РФ ще 120 танкерів - ЗМІ

ЄС планує включити до санкційних списків щодо РФ ще 120 танкерів - ЗМІ

19:31 03.10.2025
Вступ у НАТО підтримує 83% українців, але лише 53% вірять у здатність Альянсу захиститися у разі нападу РФ

Вступ у НАТО підтримує 83% українців, але лише 53% вірять у здатність Альянсу захиститися у разі нападу РФ

17:10 03.10.2025
Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії за дестабілізаційні дії за кордоном

Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії за дестабілізаційні дії за кордоном

14:16 03.10.2025
СБУ затримала посадовця Мін'юсту, який займався схемами для ухилянтів

СБУ затримала посадовця Мін'юсту, який займався схемами для ухилянтів

06:10 03.10.2025
Нідерланди не підтримують ідею прискорення переговорів про вступ України до ЄС – Схооф

Нідерланди не підтримують ідею прискорення переговорів про вступ України до ЄС – Схооф

01:05 03.10.2025
Прем'єр-міністр Бельгії не відкидає можливість отримання Україною репараційного кредиту - ЗМІ

Прем'єр-міністр Бельгії не відкидає можливість отримання Україною репараційного кредиту - ЗМІ

18:10 02.10.2025
Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

17:12 02.10.2025
Галущенко представив першого керівника межрегіонального управління, призначеного після зміни структури Мін'юсту

Галущенко представив першого керівника межрегіонального управління, призначеного після зміни структури Мін'юсту

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

ОСТАННЄ

Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

Словаччина надасть Україні 14-й пакет підтримки - міністр оборони

Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

В OSINT-проєкт DeepState висловили сумніви у доцільності розформування ОСУВ "Дніпро"

Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування у зв’язку із впровадженням корпусної реформи – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА