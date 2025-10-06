Делегації України та ЄС обговорили виконання Плану України у сфері правосуддя

Заступник міністра юстиції України Олександр Банчук та керівник керівником відділу Генерального директорату Європейської комісії з питань розширення та східного сусідства Бенуа Меснар провели зустріч щодо реалізації Плану України (Ukraine Facility) у сфері правосуддя, повідомляє пресслужба міністерства.

Українська та європейська сторони розглянули виконання шести індикаторів Плану України (Ukraine Facility), починаючи з обговорення кроку 3.8 – виконання судових рішень.

"Головне завдання законопроекту – запуск цифровізації виконавчих проваджень. Це дозволить зробити систему виконання рішень більш прозорою та зручною для громадян. І підтвердить здатність України проводити структурні реформи у сфері правосуддя – ключову передумову переговорів щодо членства в ЄС", – зазначив Банчук.

Також під час зустрічі обговорили такі індикатори, як збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду (продовжується відбір на посади 23-х суддів), декларації доброчесності суддів (законопроєкт №13165-2), створення адміністративних судів (відбір суддів розпочнеться у жовтні 2025 р.), заповнення суддівських вакансій та кваліфікаційне оцінювання суддів.

В свою чергу Меснар наголосив, що успішне виконання кожного кроку Плану України є критично важливим для переговорного процесу про вступ до ЄС.

Наступну зустріч у рамках моніторингу виконання Плану України у сфері правосуддя заплановано на січень 2026 року.