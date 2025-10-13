Чернігівщину включено до переліку територій, де діє принцип екстериторіальності - Мін’юст

Чернігівську область включено до переліку територій, де діє принцип екстериторіальності у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу, повідомляє Міністерство юстиції України.

"13 жовтня 2025 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 23 вересня 2025 року № 2578/5, яким розширено перелік територій, де діє принцип екстериторіальності у проведенні реєстраційних дій. Відтепер до цього переліку включено Чернігівську область", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Зазначається, що громадяни та юридичні особи, місцезнаходженням яких є Чернігівська область, можуть звертатися за проведенням реєстраційних дій у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань - до будь-якого державного реєстратора чи нотаріуса на території України.

Наразі принцип екстериторіальності вже застосовується для об’єктів нерухомості та суб’єктів господарювання, місцезнаходженням яких є: Автономна Республіка Крим, Донецька, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області та м. Севастополь.