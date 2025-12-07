Інтерфакс-Україна
09:45 07.12.2025

Унаслідок ударів ворожих безпілотників у Новгород-Сіверському загинув чоловік

Фото: ДСНС Чернігівщина

Унаслідок ударів ворожих безпілотників у Новгород-Сіверському загинув чоловік, повідомляє Держслужба з НС.

"Чернігівщина: внаслідок ударів російських БпЛА у місті Новгород-Сіверський загинув 50-річний чоловік", - сказано в повідомленні.

Також виникло кілька пожеж, зокрема, горіли покинута будівля, житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники ліквідували всі загоряння.

Як повідомлялося, росіяни ввечері суботи вдарили по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині, внаслідок атаки пошкоджено райвідділ поліції, житлові будинки.

