Унаслідок ударів ворожих безпілотників у Новгород-Сіверському загинув чоловік

Фото: ДСНС Чернігівщина

Унаслідок ударів ворожих безпілотників у Новгород-Сіверському загинув чоловік, повідомляє Держслужба з НС.

"Чернігівщина: внаслідок ударів російських БпЛА у місті Новгород-Сіверський загинув 50-річний чоловік", - сказано в повідомленні.

Також виникло кілька пожеж, зокрема, горіли покинута будівля, житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники ліквідували всі загоряння.

Як повідомлялося, росіяни ввечері суботи вдарили по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині, внаслідок атаки пошкоджено райвідділ поліції, житлові будинки.