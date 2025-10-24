Інтерфакс-Україна
Події
16:26 24.10.2025

ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України, поданий за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР), про застосування санкції до колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, повідомляє ДБР.

"За рішенням суду, у дохід держави стягнуто шість об’єктів нерухомості, серед яких дві квартири у Києві, корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках. Загальна вартість конфіскованого майна становить понад 400 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією відомства, застосована санкція передбачена пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" — як захід, спрямований на недопущення використання активів осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

В ДБР нагадують, що Захарченко є фігурантом низки кримінальних проваджень, які розслідує Бюро, багато з цих справ вже передано до суду.

Зокрема, йому інкримінують державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України); створення злочинної організації та організацію тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 115 КК України); легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

У межах цих проваджень слідчі ДБР знаходили та арештовували виявлене майно міністра – втікача. Загальна вартість арештованого - становить 1,4 млрд грн. Робота щодо стягнення решти майна продовжується.

Захарченко оголошений у міжнародний розшук і переховується на території російської федерації.

Теги: #позов #суд #мінюст #дбр

