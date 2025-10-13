Робочу групу зі збереження свідчень про події збройної агресії РФ очолить глава Укрдержархіву Хромов

Головою Міжвідомчої робочої групи з питань координації заходів із збереження документальних свідчень про події збройної агресії РФ проти України буде керівник Державної архівної служби України (Укрдержархів) Анатолій Хромов, повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

Як зазначається, група стане майданчиком для взаємодії органів влади, архівних установ, громадянського суспільства та міжнародних партнерів у сфері збереження документальних свідчень воєнних подій як складової Національного архівного фонду. Укрдержархів відповідатиме за організаційне та інформаційне забезпечення діяльності групи.

Крім того, Міжвідомча робоча вноситиме пропозиції щодо вдосконалення державної політики у сфері архівної справи в частині збереження документальних свідчень про події збройної агресії РФ проти України та у сфері інформаційної безпеки й охорони документальної спадщини.

Раніше повідомлялося, що уряд утворив міжвідомчу робочу групу з питань координації заходів із збереження документальних свідчень про події збройної агресії Російської Федерації та затвердив положення даного тимчасового консультативно-дорадчого органу Кабміну.