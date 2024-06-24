Події

14:50 24.06.2024

У пологові будинки доставлено понад 5,5 тис. нових "Пакунків малюка" - Держслужба у справах дітей

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До пологових будинків уже доставлено понад 5,5 тисяч нових "Пакунків малюка", які є одноразовою натуральною допомогою від держави сім'ям, у яких народилася дитина, повідомляється в понеділок на сторінці Державної служби України у справах дітей у фейсбуці.
"В оновлений "Пакунок малюка" додали товари, які мають попит, наприклад багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри та зменшили кількість одягу малого розміру, з якого малюки швидко виростають. Крім того, у новому пакунку малюка додана книжка "Від народження до року", яку розробили та надрукували партнери Міністерства - ЮНІСЕФ. Це практичний порадник для всіх батьків новонароджених дітей, який вмістив найкраще зі світового досвіду й об'єднав зі знаннями українських експертів та експерток", - ідеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в Україні реалізується пілотний проєкт, який дає змогу обрати батькам замість "Пакунка малюка" одноразову грошову виплату.
"Ми даємо батькам можливість вибору: або отримувати бейбі-бокси, або кошти, які можна витратити виключно на придбання необхідних речей для малюків. Батьки новонароджених малят можуть обрати зручний для них заклад торгівлі за допомогою реєстру: surl.li/ustvk. Держслужба у справах дітей продовжує опрацьовувати звернення торговельних магазинів на підключення до проєкту", - сказав керівник Держслужби у справах дітей Петро Добромільський.

Теги: #допомога #новонароджені #статистика

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