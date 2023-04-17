Медицина

16:14 17.04.2023

В Україні відзначається низький рівень діагностування споріднених із гемофілією захворювань - пацієнти

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В Україні відзначається низький рівень діагностування споріднених із гемофілією захворювань - пацієнти

В Україні відзначається критично низький рівень діагностування споріднених із гемофілією захворювань, зокрема "жіночої гемофілії" - хвороби фон Віллебранда, своєчасно діагностувати захворювання заважають, зокрема, міфи про те, що жінки не хворіють на гемофілію.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила голова благодійного фонду "Діти з гемофілією" Ніна Астафорова-Яценко.

"Міф, що на гемофілію та споріднені захворювання хворіють тільки чоловіки, спричинив те, що виявлення захворювання серед жінок досить низьке. За статистикою 7 із 10 діагностованих у світі пацієнтів із хворобою Віллебранда - жінки, тоді як в Україні діагностовано лише одного з 10 пацієнтів", - навела статистику вона.

За словами Астафорової-Яценко, перебіг захворювання у жінок обтяжується через менструації, водночас не діагностоване захворювання у дівчаток у підлітковому віці може призвести до летальних наслідків уже після перших менструацій.

Загалом на сьогодні в Україні гемофілію діагностовано у 1484 пацієнтів, хворобу фон Віллебранта - у 316 пацієнтів.

Хвороба Віллебранда небезпечна спонтанними кровотечами - кишково-шлунковими, нирковими, крововиливами в головний мозок, матковими кровотечами. Є ймовірність кровотеч у суглобах. Без медикаментозного втручання ймовірність зупинки таких кровотеч низька.

Важкі форми хвороби потребують профілактичного лікування. Для запобігання спонтанним кровотечам внутрішньовенно вводять ін'єкції фактора згортання крові. За помірних і легких форм фактор згортання крові вводять після травми.

За умови постійного профілактичного введення препаратів пацієнти можуть вести повноцінний спосіб життя й уникнути ризику інвалідизації.

Провести діагностику хвороби фон Віллебранта дорослі пацієнти можуть безоплатно в Інституті патології крові та трансфузійної медицини НАМН України (Львів), діти - в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" (Київ).

Теги: #діагностика #гемофілія

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