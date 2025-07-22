МОЗ вже підписав 11 безпекових угод у сфері охорони здоров'я з європейськими партнерами – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я підписало 11 безпекових угод у сфері охорони здоров'я з європейськими партнерами.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", наразі підписано угоди з Латвією, Швецією, Фінляндією, Литвою, Данією, Іспанією, Бельгією, Естонією, Францією, Норвегією та Італією.

Крім того, Ляшко повідомив, що в рамках міжнародного медичного партнерства, започаткованого в 2023 році з ініціативи Олени Зеленської, підписано 66 меморандумів про співпрацю між медичними установами з 24 країн. Зокрема, до партнерства вже долучилися 37 українських і 45 іноземних установ

"Євроінтеграція - незмінний стратегічний курс України. МОЗ впроваджує євроінтеграційні ініціативи, що посилюють нашу систему охорони здоров’я. Сьогодні маємо рекордний показник — 88% виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері охорони здоров’я", - повідомив Ляшко.