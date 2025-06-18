Інтерфакс-Україна
Економіка
10:10 18.06.2025

Ціни на добрива в Україні подорожчали на 6,5-7,4% через воєнне загострення на Близькому Сході

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Ціни на добрива в Україні подорожчали на 6,5-7,4% через воєнне загострення на Близькому Сході

Ціни на аміачну селітру в Україні в червні 2025 року зросли на 7,4% у порівнянні з попереднім місяцем, на КАС – на 6,5%, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "Інфоіндустрія".

"Через воєнне загострення на Близькому Сході ринки відреагували стрімким зростанням котирувань на азотні добрива. Передусім зростають ціни на азотні добрива. Попри те, що в Україні заводи працюють навіть не на 50% потужностей, ціни на добрива з 17 червня 2025 року зросли", - зауважили аналітики.

Зі їх інформацією, холдинг OSTCHEM підняв рекомендовані ціни на аміачну селітру до 23000 грн/т, СРТ, біг-бег (+1700 грн/т), на КАС – до 21500 грн/т, СРТ, налив (+1400 грн/т). Рекомендована ціна на карбамід залишилася на рівні 25500 грн/т, СРТ.

Як повідомляє "Інфоіндустрія", ціни на карбамід на Близькому Сході у понеділок 16 червня злетіли до відмітки $450 за тонн, FOB-Саудівська Аравія, що є найвищим показником із січня 2023 року.

Теги: #добрива #подорожчання

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