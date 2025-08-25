ВАР закликала терміново розв'язати проблему імпорту азотних добрив

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера з проханням терміново розв’язати проблему імпорту мінеральних азотних добрив, повідомила пресслужба бізнес-асоціації.

Аграрії наголосили, що ситуація на ринку мінеральних добрив лише погіршується через їхній дефіцит, який уже найближчим часом може призвести до різкого зниження врожайності.

"Ключовим чинником цього є заборона ввезення в Україну через морські порти не лише аміачної селітри марки А, що дійсно є вибухонебезпечною речовиною, а й інших азотних добрив, які є повністю вибухобезпечними", – зазначається у зверненні.

ВАР підкреслила, що наразі Україна у сфері мінеральних добрив є повністю імпортозалежною, а внесення добрив відбувається саме у цей сезон.

"Без цього неможливо забезпечити майбутній врожай. Якщо терміново не вирішити згадану проблему, наступного року країна зіткнеться зі скороченням врожайності ключових культур на 30% і як наслідок – з продовольчою кризою", – попередила бізнес-асоціація.

Аграрії закликали уряд та обласну владу негайно повернутися до розгляду цього питання і забезпечити розблокування імпорту через морські порти України бодай основних мінеральних добрив, як-от КАС, сульфат амонію, карбамід, хлористий калій, суперфосфат, NPK 10-26-26, 8-20-30, 18-18-18, 20-20-20.

"Сподіваємося на підтримку і віримо, що разом зможемо уникнути падіння врожайності та зберегти родючість українських ґрунтів", - резюмували у ВАР.