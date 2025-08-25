Інтерфакс-Україна
Економіка
11:36 25.08.2025

ВАР закликала терміново розв'язати проблему імпорту азотних добрив

1 хв читати

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера з проханням терміново розв’язати проблему імпорту мінеральних азотних добрив, повідомила пресслужба бізнес-асоціації.

Аграрії наголосили, що ситуація на ринку мінеральних добрив лише погіршується через їхній дефіцит, який уже найближчим часом може призвести до різкого зниження врожайності.

"Ключовим чинником цього є заборона ввезення в Україну через морські порти не лише аміачної селітри марки А, що дійсно є вибухонебезпечною речовиною, а й інших азотних добрив, які є повністю вибухобезпечними", – зазначається у зверненні.

ВАР підкреслила, що наразі Україна у сфері мінеральних добрив є повністю імпортозалежною, а внесення добрив відбувається саме у цей сезон.

"Без цього неможливо забезпечити майбутній врожай. Якщо терміново не вирішити згадану проблему, наступного року країна зіткнеться зі скороченням врожайності ключових культур на 30% і як наслідок – з продовольчою кризою", – попередила бізнес-асоціація.

Аграрії закликали уряд та обласну владу негайно повернутися до розгляду цього питання і забезпечити розблокування імпорту через морські порти України бодай основних мінеральних добрив, як-от КАС, сульфат амонію, карбамід, хлористий калій, суперфосфат, NPK 10-26-26, 8-20-30, 18-18-18, 20-20-20.

"Сподіваємося на підтримку і віримо, що разом зможемо уникнути падіння врожайності та зберегти родючість українських ґрунтів", - резюмували у ВАР.

Теги: #вар #добрива #імпорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 21.08.2025
Австралія стала лідером з поставок вина до Китаю за 7 місяців

Австралія стала лідером з поставок вина до Китаю за 7 місяців

18:34 14.08.2025
Україна у липні незначно зменшила імпорт електрогенераторів до червня-2025, акумуляторів – на 7%

Україна у липні незначно зменшила імпорт електрогенераторів до червня-2025, акумуляторів – на 7%

16:04 12.08.2025
Європейська асоціація бджолярів намагається заблокувати збільшення безмитного імпорту меду з України

Європейська асоціація бджолярів намагається заблокувати збільшення безмитного імпорту меду з України

12:49 12.08.2025
В Україні відсутні суб’єкти господарювання, які отримали дозвіл на паралельний імпорт ліків - МЗУ

В Україні відсутні суб’єкти господарювання, які отримали дозвіл на паралельний імпорт ліків - МЗУ

12:11 29.07.2025
Справу щодо ухиляння від сплати податків на 43 млн грн найбільшим виробником хімдобрив передано в суд

Справу щодо ухиляння від сплати податків на 43 млн грн найбільшим виробником хімдобрив передано в суд

15:43 28.07.2025
Імпорт солі в I півівріччі скоротився на 45,88%, внутрішній видобуток росте

Імпорт солі в I півівріччі скоротився на 45,88%, внутрішній видобуток росте

15:00 28.07.2025
Україна у І півріччі скоротила імпорт кави на 6,1%, чаю на 22,9%

Україна у І півріччі скоротила імпорт кави на 6,1%, чаю на 22,9%

00:11 17.07.2025
Канада обмежує імпорт сталі - прем'єр

Канада обмежує імпорт сталі - прем'єр

09:42 09.07.2025
Мідь оновила історичний максимум на новинах про мита на імпорт у США

Мідь оновила історичний максимум на новинах про мита на імпорт у США

17:17 08.07.2025
Фондові індекси США змінюються різноспрямовано на початку торгів у вівторок

Фондові індекси США змінюються різноспрямовано на початку торгів у вівторок

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київ Хлібу"

В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

Рада перерозподілила біля 40 млрд грн видатків і позбавила Київ 8 млрд грн доходів на користь "Укрзалізниці"

ОСТАННЄ

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Чистий прибуток банків України за 7 міс.-2025 скоротився на 1,2%

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів серпня збільшився на 8,1%, продовживши 2-місячне зростання

В Україні накопичено 10,8 млрд куб. м газу при урядовому плані на 1 листопада 13,2 млрд куб. м і щодобовій закачці 50 млн куб. м

Канада скасовує частину митних зборів на американську продукцію - прем'єр

ПУМБ у I-пів.-2025 увійшов у першу 5-ку найбільших банків за загальними активами, ОТП Банк – у першу 10-ку

Житнє борошно і свинина лідирують за темпами росту цін в січні-липні

Рада розгляне законопроєкт про легалізацію криптовалют на відкритті наступної сесії - Гетманцев

Найприбутковішими банками в I півріччі стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та ПУМБ, найзбитковішими – РВС та Альянс

Попит покупців житла на фінпрограми забудовників із подовженим терміном розстрочки росте – девелопери

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА