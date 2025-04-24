Інтерфакс-Україна
Події
14:03 24.04.2025

Україна пропонує ПАР створити спільний хаб для виробництва і транспортування добрив – Зеленський

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Україна пропонує ПАР створити спільний хаб для виробництва і транспортування добрив – Зеленський

Україна пропонує ПАР створити спільний хаб для виробництва і транспортування добрив, а спільні проєкти в сільському господарстві та інших галузях можуть збільшити двосторонню торгівлю України та Південної Африки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна пропонує Південній Африці створити спільний генеральний хаб: хаб для виробництва і транспортування добрив, який підтримує весь ваш регіон. Є значний потенціал в агропромисловому секторі", - сказав Зеленський на спільній з президентом ПАР Сирілом Рамафоcою пресконференції за підсумками переговорів.

За словами голови Української держави, спільні проєкти в сільському господарстві і інших галузях можуть збільшити двосторонню торгівлю України та ПАР.

"Ми готові працювати разом для створення сучасних систем безпеки, зокрема на об'єктах, як ваші національні парки та нові технологічні кроки з нашого боку. Ми готові про це говорити", - додав Зеленський.

Окрім того, за його словами, Україна та ПАР можуть також працювати разом для суттєвого збільшення генерації електроенергії в Південній Африці від атомної до відновлювальної енергетики.

Зеленський доручив "урядовцям детально опрацювати кожен можливий спільний проєкт між нашими країнами".

Теги: #україна #добрива #пар #хаб

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