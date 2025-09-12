Литва збереже заборону на транзит добрив із Білорусі, попри можливий тиск - прем'єр Ругінене

Литва, яка 2022 року заборонила транзит білоруських добрив через свою територію, як і раніше, дотримуватиметься цієї позиції, незважаючи на можливий тиск, заявила нова прем'єр-міністерка країни Інга Ругінене.

"Якщо ми не підемо далі і не чинитимемо тиск з приводу санкцій (...), буде погано. Можливо, США будуть тиснути, але, гадаю, ми тут непохитні", - заявила Інга Ругінене в інтерв'ю BNS у п'ятницю. Текст інтерв'ю опублікував портал diena.lt.

Заяви прем'єра прозвучали після того, як у четвер Білорусь звільнила 52 політв'язнів, а США незабаром оголосили про зняття санкцій з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа".

Це викликало дискусії про те, що Вашингтон може чинити тиск на Литву, зокрема, з метою відновлення транзиту білоруських добрив через Клайпедський порт.

Транзит вантажів "Білоруськалію" через Литву в Клайпедський порт було припинено після того, як місцевий уряд заявив, що угода між "Литовськими залізницями" і "Білоруськалієм", яка діяла до кінця 2023 року, нібито не відповідає інтересам безпеки країни.

Ругінене також заявила, що не згодна з пом'якшенням санкцій проти РФ і Білорусі.

"Я просто вважаю, що пакет санкцій має тільки посилюватися, і ми повинні робити ще більше", - заявила прем'єр.

Дипломатичний корпус країни, за її словами, працюватиме над тим, щоб переконати партнерів у необхідності збереження і посилення санкцій. Одночасно, на запитання про те, чи може пом'якшення санкцій стати предметом обговорення на переговорах щодо подальшого перебування американських військ у Литві або, можливо, навіть збільшення їхньої чисельності, прем'єр відповіла, що "безумовно, про це можна було б говорити".

Раніше в п'ятницю міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що обговорення можливого перегляду санкцій проти Білорусі не ведеться, і наголосив, що, попри звільнення деяких політв'язнів, санкції Євросоюзу та національні санкції Литви проти білоруської влади залишаються чинними.

Як повідомлялося, у січні 2022 року литовський уряд визнав недійсним договір про перевезення вантажів між "Литовськими залізницями" та "Білоруськалієм" - з 1 лютого того самого року транспортування калійних добрив через Литву було зупинено.

Крім того, діють секторальні санкції ЄС щодо білоруських калійних добрив, а також заборонні санкції ЄС і США щодо "Білоруськалія" і його трейдера БКК.