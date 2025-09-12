Інтерфакс-Україна
Події
14:25 12.09.2025

Литва збереже заборону на транзит добрив із Білорусі, попри можливий тиск - прем'єр Ругінене

2 хв читати
Литва збереже заборону на транзит добрив із Білорусі, попри можливий тиск - прем'єр Ругінене

Литва, яка 2022 року заборонила транзит білоруських добрив через свою територію, як і раніше, дотримуватиметься цієї позиції, незважаючи на можливий тиск, заявила нова прем'єр-міністерка країни Інга Ругінене.

"Якщо ми не підемо далі і не чинитимемо тиск з приводу санкцій (...), буде погано. Можливо, США будуть тиснути, але, гадаю, ми тут непохитні", - заявила Інга Ругінене в інтерв'ю BNS у п'ятницю. Текст інтерв'ю опублікував портал diena.lt.

Заяви прем'єра прозвучали після того, як у четвер Білорусь звільнила 52 політв'язнів, а США незабаром оголосили про зняття санкцій з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа".

Це викликало дискусії про те, що Вашингтон може чинити тиск на Литву, зокрема, з метою відновлення транзиту білоруських добрив через Клайпедський порт.

Транзит вантажів "Білоруськалію" через Литву в Клайпедський порт було припинено після того, як місцевий уряд заявив, що угода між "Литовськими залізницями" і "Білоруськалієм", яка діяла до кінця 2023 року, нібито не відповідає інтересам безпеки країни.

Ругінене також заявила, що не згодна з пом'якшенням санкцій проти РФ і Білорусі.

"Я просто вважаю, що пакет санкцій має тільки посилюватися, і ми повинні робити ще більше", - заявила прем'єр.

Дипломатичний корпус країни, за її словами, працюватиме над тим, щоб переконати партнерів у необхідності збереження і посилення санкцій. Одночасно, на запитання про те, чи може пом'якшення санкцій стати предметом обговорення на переговорах щодо подальшого перебування американських військ у Литві або, можливо, навіть збільшення їхньої чисельності, прем'єр відповіла, що "безумовно, про це можна було б говорити".

Раніше в п'ятницю міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що обговорення можливого перегляду санкцій проти Білорусі не ведеться, і наголосив, що, попри звільнення деяких політв'язнів, санкції Євросоюзу та національні санкції Литви проти білоруської влади залишаються чинними.

Як повідомлялося, у січні 2022 року литовський уряд визнав недійсним договір про перевезення вантажів між "Литовськими залізницями" та "Білоруськалієм" - з 1 лютого того самого року транспортування калійних добрив через Литву було зупинено.

Крім того, діють секторальні санкції ЄС щодо білоруських калійних добрив, а також заборонні санкції ЄС і США щодо "Білоруськалія" і його трейдера БКК.

Теги: #литва #транзит #добрива #білорусь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:00 12.09.2025
Польща повністю замкнула кордон з Білоруссю

Польща повністю замкнула кордон з Білоруссю

22:04 11.09.2025
Послаблення санкцій щодо Білорусі може створити юридичні лазівки для РФ – Тихановська

Послаблення санкцій щодо Білорусі може створити юридичні лазівки для РФ – Тихановська

18:21 11.09.2025
Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з РФ та Білоруссю - ЗМІ

Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з РФ та Білоруссю - ЗМІ

15:01 11.09.2025
Науседа повідомив про прибуття до Литви 52 звільнених у Білорусі політв'язнів

Науседа повідомив про прибуття до Литви 52 звільнених у Білорусі політв'язнів

19:29 02.09.2025
Лукашенко: Білорусь продовжить підтримку Росії

Лукашенко: Білорусь продовжить підтримку Росії

14:26 02.09.2025
Президент Литви застеріг від роз’єднання шляху до членства у ЄС України та Молдови

Президент Литви застеріг від роз’єднання шляху до членства у ЄС України та Молдови

18:57 01.09.2025
Зеленський: Сподіваюсь, що МОК збереже принципову позицію щодо РФ та Білорусі

Зеленський: Сподіваюсь, що МОК збереже принципову позицію щодо РФ та Білорусі

06:29 31.08.2025
Литва встановила "зуби дракона" на кордоні з РФ та Білоруссю

Литва встановила "зуби дракона" на кордоні з РФ та Білоруссю

18:33 30.08.2025
Глава МЗС Литви відреагував на вбивство Парубія

Глава МЗС Литви відреагував на вбивство Парубія

16:17 27.08.2025
ДПСУ: на навчаннях "Запад-2025" в Білорусі кількість військових РФ буде значно менша, але розслаблятися не можна

ДПСУ: на навчаннях "Запад-2025" в Білорусі кількість військових РФ буде значно менша, але розслаблятися не можна

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

ОСТАННЄ

Сирський з командирами на місцях визначає подальші дії на покровському та добропільському напрямках

Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Польща анонсувала тренінги з використання дронів із залученням українських фахівців

День військ РЕБ відзначатиметься щорічно 12 вересня

РФ атакуватиме Європу, доки не отримає жорсткої відповіді, – Подоляк

США закликають країни ЄС повністю відмовитися від російських енергоносіїв і ядерних технологій

Сильний туман на заході України у ніч проти суботи та вранці, видимість 200-500 м

Військовий Нацгвардії госпіталізований після побиття п'яними парубками в центрі Івано-Франківська

Сибіга у Києві обговорить з новою главою МЗС Британії мирні зусилля та розширення оборонної співпраці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА