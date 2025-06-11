Інтерфакс-Україна
Економіка
13:49 11.06.2025

Хліб до кінця 2025р. може подорожчати на 20%, проте бюджет українських родин це не підірве

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Хліб до кінця 2025р. може подорожчати на 20%, проте бюджет українських родин це не підірве

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) припускає подорожчання хліба в країні на 20% до кінця 2025 року, проте це навряд чи підірве бюджет української сім'ї, заявив в інтерв`ю агентству "Інтерфакс-Україна"  очільник асоціації Олександр Тараненко.

"Не здивуюся, якщо так станеться. Все до того йде", - сказав він.

Говорячи про 20% перпективу підвищення цін на хліб, Тараненко розповів, що наразі відпускна ціна 1 кг хліба з хлібзаводу становить трохи більше 40 грн. При цьому маржа супермаркетів на хлібі за різними маркетинговими механізмами подеколи досягає 30%, хоча законодавчо не має перевищувати 10%.

"Не будемо брати вітчизняну статистику - вона не відповідає дійсності через наявність "тіньового" ринку та інші нюанси. Об'єктивно зараз українець споживає 150-200 г хліба щодня, тобто на місяць - близько 5 кг. Отже, щомісяця громадянин України витрачає на хліб 200-210 грн. Якщо ціна за рік збільшиться на 20%, то людина витрачатиме щомісяця на хліб на 40 грн більше. Так, для наших пенсіонерів та інших малозабезпечених верств населення 40 грн – це гроші. Проте говорити, що 40 грн на місяць підірвуть бюджет української сім'ї, мабуть, було б перебільшенням", - підкреслив експерт.

Серед причин подорожчання хліба він назвав зростання цін на всі складові товару - борошно, дріжджі, жири, цукор. До них додаються вартість електроенергії, логістика, а також вимога держави для підприємств, критично важливих для економіки та з правом бронювати персонал, підвищити зарплати до 20 тис. грн.

"З вирахуванням податків на руки люди отримають 16 тис. грн. До цього середня зарплата в нашому бізнесі становила 13-15-16 тис. грн незалежно від підприємства. Згодьтеся, невисока зарплата. Але коли хтось каже, що пекарі наживаються, це зовсім не так. Підвищення зарплати навіть на 20-30% – це суттєве збільшення витрат виробника при тому, що дохідну частину наростити не можемо", - пояснив фахівець і додав, що рентабельність хлібного бізнесу наразі становить трохи вище нуля, а часто по деяких сортах хліба - нижче нуля.

Тараненко навів дані Держстату, згідно з якими в Україні зареєстровано понад 3 тис. виробників хліба.

"Нехай не всі вони сьогодні працюють з різних причин, але навіть якщо з них працює дві тисячі, то теоретично уявити, що всі змовилися і мають надприбутки, – це нісенітниця", - відкинув думку про наявність галузевої змови щодо підвищення цін на хліб в Україні очільник ВАП.

Теги: #вап #хліб #подорожчання

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