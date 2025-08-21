Інтерфакс-Україна
18:38 21.08.2025

Ємкість хлібобулочного ринку України стабілізувалася і в грошах у 2025р на 15% перевершить 2021р - думка

Ємкість ринку хлібобулочних виробів за підсумками 2025 року становитиме 33,6 млрд грн, що на 15% більше, ніж у довоєнному 2021 році, що свідчить по стабілізацію ситуації в галузі та на споживчому ринку, повідомив директор ТОВ "Київхліб" Юрій Левченко.

"Ми вийшли на свій тоннаж. За підсумком 2024-2025 років можемо констатувати, що в тонах ми більш-менш маємо стабільний ринок. Це говорить про те, що кількість споживачів теж стабільна", - розповів він під час конференції "Хліб.ua" в Києві у четвер.

За інформацією Левченка, українські виробники хлібобулочних виробів також нарощують експортні продажі. Станом на серпень 2025 року на зовнішні ринки поставлено продукції в грошовому виразі на 12,4 млрд грн, тоді як сумарно у 2024 році експорт оцінювався в 10,8 млрд грн, у 2023-му – 7,8 млрд грн, тоді як у перший рік війни він становив лише 4,9 млрд грн проти 7 млрд грн у довоєнному 2021 році.

"Наша продукція продається майже по всьому світу. Це не тільки в замороженому вигляді, йдеться про продукцію довготривалого зберігання: сухарі, печиво, пряники тощо, - яка дозволяє на сьогодні дистрибуцію завести і в Канаду, і в Австралію, і в США, а не лише на ринки сусідніх країн. Наш впізнаваний бренд - Україна - в світі дійсно сьогодні користується попитом", - наголосив він.

Водночас, за прогнозами одного з провідних виробників хлібу, Україна 2025 року наростить імпорт хлібобулочних виразів до 6,3 млрд грн проти 5,5 млрд грн роком раніше і 3,5 млрд грн у довоєнному 2021 році.

Загальну ємкість ринку хлібобулочних виробів у "Київхлібі" оцінюють у 2025 році на рівні 33,6 млрд грн, тоді як в 2024 році вона становила 29,2 млрд грн, 2023 році – 28,6 млрд грн, 2022 році – 30,8 млрд грн, 2021 році – 30,5 млрд грн.

"Ріст ємкості ринку хлібобулочних виробів у 2024 році відбувся через подорожчання продукції на 20%", - сказав Левченко.

