Директора "Бесарабки", затриманого під час отримання хабаря, суд відправив під варту з альтернативою застави у 908 тис грн.

Солом’янський районний суд міста Києва обрав директору столичної "Бесарабки" Миколі Ковальчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 908 тис грн., повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За клопотанням слідчих СБУ та прокурорів Київської міської прокуратури сьогодні Солом’янський районний суд міста Києва обрав директору одного зі столичних ринків запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 908 тис. грн", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграмі у суботу.

Його та вже колишню посадовицю Управлінням туризму та промоцій КМДА підозрюють у вимаганні та отриманні грошей від підприємця, який орендує приміщення ринку під заклад громадського харчування.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.4 ст. 368 КК України.

У повідомленні прокуратури не указано ім'я фігуранта, за даними у ЗМІ, йдеться про директора столичної "Бессарабки" Миколу Ковальчука та чиновницю КМДА Марину Радову.

Як повідомлялося, 18 липня правоохоронці затримали директора столичного ринку та посадовицю Київської міської держадміністрації при одержанні неправомірної вигоди у розмірі $25 тис.

За даними прокуратури, у 2023 році один з підприємців орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування на цьому ринку. Пізніше виявилось, що центральний вхід до закладу харчування знаходиться в арці будівлі ринку, і відноситься до майна, орендованого іншим субʼєктом — Управлінням туризму та промоцій КМДА. Управління використовує арку для розміщення агітацій та реклами. Ці конструкції унеможливлювали прохід до майбутнього закладу харчування.

Для "вирішення" питання доступу до закладу харчування, посадовиця Управління туризму запропонувала підприємцю провести зустріч і "купити" собі право безперешкодного доступу до його приміщення. Задля реалізації протиправної схеми вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна.

Під час отримання коштів обох було затримано.