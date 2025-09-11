НБУ бачить потенціал внутрішнього боргового ринку за необхідності покриття додаткових бюджетних потреб

Національний банк України (НБУ) вважає, що у разі виникнення додаткових бюджетних потреб уряд має можливість покрити їх за рахунок внутрішнього боргового ринку, тоді як монетизація дефіциту залишається лише інструментом останньої надії, повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу в четвер.

"Ситуація з додатковими видатками не є новою. Ми проходили її у 2022, 2023, 2024 роках і зараз у 2025-му… На сьогодні є потенціал внутрішнього боргового ринку, а також напрацювання щодо взаємодії з міжнародними партнерами", – сказав він, відповідаючи на питання щодо актуалізації ризиків додаткових бюджетних видатків, зокрема, на оборону.

За словами заступника голови Нацбанку Юрія Гелетія, Мінфін продовжує нарощувати обсяги залучень. Так, у липні чисте фінансування з ринку становило 152% плану, у серпні – 180%. Загалом за січень-серпень 2025 року чисте фінансування склало близько 20 млрд грн, тоді як за весь 2024 рік – понад 200 млрд грн.

Він зазначив, що за потреби Міністерство фінансів має можливість збільшувати залучення з ринку.

"Що може слугувати запасом? Це, перш за все, бенчмарк-облігації, де є незадоволений попит близько 20 млрд грн. Певний запас є також у валютних залученнях. Пріоритет Мінфіну – дедоларизація боргу, але у випадку плану "Б" цей ресурс можна використати", – пояснив Гелетій.

Він наголосив, що основний акцент робиться на ринкові залучення, передусім у співпраці з банками, однак у разі потреби можливе обговорення додаткових адміністративних заходів у межах Ради фінансової стабільності.

"Це буде захід останньої надії. Безумовно, мова не йде про монетарне фінансування, адже ліквідність системи є достатньою", – додав він.

За словами заступника голови НБУ, важливим каналом фінансування є і небанківський сектор, включно з фізичними особами, які можуть брати участь у розміщеннях.

Він додав, що проблем, які могли б призвести до потреби дискусій про монетарне фінансування, немає, проте НБУ будемо реагувати гнучко, оскільки має відповідний напрацьований арсенал і досвід реагування.