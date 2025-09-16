Інтерфакс-Україна
Телеком
12:07 16.09.2025

NovaPay за допомогою польської Quicko виходить на ринок ЄС

NovaPay EU UAB (Литва) з групи провідного українського фінансового сервісу NoivaPay спільно з партнером — польською платіжною установою Quicko sp. z o.o. — запустив європейську версію власного фінансового застосунку для клієнтів у Європі.

"NovaPay EU оголошує про запуск власного європейського мобільного застосунку, створеного для українців та європейців… Відтепер користувачі по всьому ЄС можуть завантажити мобільний застосунок NovaPay Mob та отримати доступ до платіжних сервісів: відкривати рахунки в євро та злотих, отримувати картки, здійснювати платежі й перекази, а також знімати готівку в банкоматах", – йдеться у повідомлені компанії у вівторок.

Зазначається, що користуватись застосунком NovaPay можна з будь-якої країни ЄС, але Польща один із найбільш цікавих ринків, адже тут нині мешкає багато українців.

У компанії агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що європейський напрям NovaPay – це окремий бізнес із власною командою, інша юридична особа, але вона також працює під брендом NovaPay.

"Компанія зареєстрована в Литві, але поділяє ті ж самі цінності: надійність, легкість та швидкість фінансових сервісів. Завдяки партнеру NovaPay EU із запуску — Quicko — компанії, що надає платіжні послуги і має ліцензію KNF, лонч відбувся максимально швидко. Власна ліцензія в ЄС залишається частиною довгострокових планів NovaPay EU", – уточнили в компанії.

Наголошується, що застосунок створено передусім для українців за кордоном: сьогодні понад 4,2 млн українців перебувають в ЄС під тимчасовим захистом, із них майже 1 млн – у Польщі.

Згідно з релізом, в Україні материнська компанія NovaPay, яка входить до групи компаній NOVA ("Нова пошта"), є одним із лідерів ринку та сьогодні обслуговує близько 800 тис. клієнтів – у застосунку, онлайн і офлайн. В Україні NovaPay стала першою небанківською фінансовою установою, що отримала ліцензію НБУ на відкриття рахунків, випуск карток і запустила власний небанківський платіжний застосунок.

NovaPay EU UAB створено у 2022 році як європейський бренд NovaPay, частини групи NOVA. Компанія наразі не має ліцензії та не надає фінансових послуг у ЄС.

Quicko sp. z o.o. заснована у 2009 році, є сертифікованою національною платіжною установою, що регулюється Комісією фінансового нагляду Польщі (KNF). Quicko має ліцензію Mastercard Principal Member на емісію карток та пропонує рішення для випуску карт через багатофункціональний гаманець, SDK і API-сервіси для бізнесу та приватних осіб по всій Європейській економічній зоні.

