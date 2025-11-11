Інтерфакс-Україна
Ринок нових автобусів в Україні за 9 міс.-2025 зріс на 20% переважно за рахунок шкільних – експерт

Продажі нових автобусів (без урахування мікроавтобусів) в Україні у січні-вересні поточного року зросли на 20% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 613 од., з них 91% склали автобуси малого класу, повідомив керівник проєкту Temsa компанії "Авто-Регіон" Микита Гайдамаха.

"2025 рік став для українського автобусного ринку роком тихих, але важливих змін. Після двох років невизначеності й зниження закупівель з боку приватного сектору, ринок поступово оговтується – не завдяки великим контрактам чи іноземним інвестиціям, а через локальні рішення, муніципальні тендери й програми оновлення транспорту для громад", - розповів він агентству "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що шкільні, комунальні та приміські перевезення формують більшу частину попиту і втримують ринок на плаву, тоді як ще п'ять років тому основу становили приватні перевізники та туристичні компанії.

Окрім того, бізнес та приватні й державні підприємства використовують автобуси для перевезення персоналу.

За наведеними Гайдамахою даними, у січні-вересні лідерами у сегменті автобусів були вітчизняні виробники: "Атаман" заводу "Черкаський автобус" – 244 од, на другому місці автобуси ZAZ виробництва Запорізького автозаводу – 136 од., на третьому – автобуси "Еталон" виробництва Чернігівського автозаводу, 120 од.

"Такому попиту сприяє програма оновлення шкільного автопарку, що продовжується навіть у воєнних умовах", – констатував експерт.

Водночас він відзначив несподівано активну динаміку у продажах автобусів великого класу: за дев’ять місяців 2025 року продажі зросли у 2,7 раза – до 37 од., або 6% ринку.

"На дорогах знову з’являються Isuzu Citiport (20 шт.), Iveco Urbanway (5), Troliga Pegasus (6) – здебільшого у містах, які поступово оновлюють свій громадський транспорт", – зазначив Гайдамаха.

Він додав, що процес поки не масштабний, але показовий: міська влада починає думати про великі автобуси не як про "розкіш", а як про елемент інфраструктури. Також поступово змінюються технічні вимоги — сьогодні переважають дизельні двигуни Euro6, але паралельно тестуються електричні рішення.

Ще один цікавий фактор, за його словами – пасажиромісткість: якщо сегмент 16-25 місць залишається найбільшим (68%), то найдинамічішим став 26-29 місць: його частка зросла з 20% (25 од.) у вересні-2024 до 35,8% (39 од.) у вересні поточного року.

"Такі автобуси зручніші для приміських маршрутів — більше пасажирів без додаткових витрат на паливо, і перевізники шукають відповідний баланс", – каже Гайдамаха.

Розповідаючи про присутність на ринку автобусів турецького виробника Temsa, він зазначив, що за дев'ять місяців в Україні зареєстровано сім автобусів цієї марки проти 15 торік, але тенденцію на закупівлі на моделі з двигуном Euro6 зберігається, тому є ймовірність, що попит зростатиме.

Гайдамаха також навів статистику реєстрацій автобусів по регіонах – найактивніша тут Сумська область (65 од.), далі йдуть Київ (63), Львівська (53) та Миколаївська (41) області.

Разом з тим найбільша динаміка росту реєстрацій у Рівненській області (у 6,6 раза), Тернопільській (у 5,5 раза), Сумській (у 2,8 раза) та Львівській (+71%).

"Це ті регіони, де громади найактивніше залучають державні програми і грантові кошти. У столиці ж концентруються імпортні поставки — понад 60% київських автобусів мають іноземне походження", – наголосив він.

Торкаючись теми електричних автобусів, Гайдамаха зазначив, що за дев’ять місяців 2025 року зареєстровано лише два електроавтобуси.

"Вони вже працюють на маршрутах. Українські міста лише формують інфраструктуру для зарядки, та саме ці поодинокі реєстрації показують напрям руху до Green Deal", – вважає Гайдамаха.

На його думку, 2026 рік стане роком контрастів: шкільні автобуси залишаться стабільною опорою внутрішнього попиту, тоді як міські оператори поступово почнуть перехід до нових екологічних рішень — Euro6, гібриди, електро.

