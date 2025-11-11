Інтерфакс-Україна
Події
13:01 11.11.2025

Низькопольні автобуси, передані Одесі порідненими містами Регенсбургом і Стамбулом, вийдуть на соціальні маршрути

1 хв читати

20 гуманітарних автобусів, переданих Одесі порідненими містами Регенсбургом і Стамбулом, незабаром вийдуть на соціальні маршрути, повідомив в.о. Одеського міського голови Ігор Коваль під час засідання Виконавчого комітету.

"На маршрутах курсуватимуть 20 комфортабельних низькопольних автобусів Mercedes. Вони прямуватимуть магістральними лініями, з’єднуючи ключові соціально значущі об’єкти: заклади охорони здоров’я, соціальні установи, пункти надання гуманітарної допомоги, залізничний вокзал, автостанції тощо. Обмежень щодо перевезення категорій пасажирів не буде — транспорт буде доступним для всіх охочих", - вказується у повідомленні в телеграм-канали одеської міської влади.

Зазначається, що наразі Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху спільно з Департаментом праці та соціальної політики працюють над розробкою маршрутів і графіків соціальних перевезень — з урахуванням потреб мешканців різних районів міста.

Виконком направив пропозицію Одеській міській військовій адміністрації — у межах програми "Безпека дорожнього руху" — передбачити фінансування на обслуговування автобусів у розмірі майже 10 мільйонів гривень до кінця року.

 

Теги: #автобуси #одеса #транспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:52 11.11.2025
Ринок нових автобусів в Україні за 9 міс.-2025 зріс на 20% переважно за рахунок шкільних – експерт

Ринок нових автобусів в Україні за 9 міс.-2025 зріс на 20% переважно за рахунок шкільних – експерт

12:50 11.11.2025
В Києві у зв’язку з відключеннями світла можливі зміни в роботі електротранспорту – КМДА

В Києві у зв’язку з відключеннями світла можливі зміни в роботі електротранспорту – КМДА

12:59 10.11.2025
Дощі можуть ускладнити рух транспорту і роботу енергетичних та комунальних підприємств у 6 областях – Гідрометцентр

Дощі можуть ускладнити рух транспорту і роботу енергетичних та комунальних підприємств у 6 областях – Гідрометцентр

12:22 09.11.2025
Ворог атакував південь Одещини: пошкоджено гаражі та скління у багатоповерхівці

Ворог атакував південь Одещини: пошкоджено гаражі та скління у багатоповерхівці

16:40 05.11.2025
За ексвійськкома Одеської області Борисова внесли заставу понад 20 млн грн. - ЗМІ

За ексвійськкома Одеської області Борисова внесли заставу понад 20 млн грн. - ЗМІ

17:24 04.11.2025
Ексмер Одеси Труханов оскаржив домашній арешт в апеляційному суді

Ексмер Одеси Труханов оскаржив домашній арешт в апеляційному суді

11:31 04.11.2025
Нацполіція в Одесі затримала зловмисника, який за гроші пропонував ухилянту працевлаштування до СБУ

Нацполіція в Одесі затримала зловмисника, який за гроші пропонував ухилянту працевлаштування до СБУ

03:47 02.11.2025
Кіпер: Візит представника НАТО Тернера в Одесу є чітким сигналом підтримки України та солідарності з Одещиною

Кіпер: Візит представника НАТО Тернера в Одесу є чітким сигналом підтримки України та солідарності з Одещиною

01:44 02.11.2025
Ворог знову атакував дронами цивільний транспорт на Сумщині

Ворог знову атакував дронами цивільний транспорт на Сумщині

23:01 01.11.2025
Кіпер доручив надати правову оцінку нічному клубу в Одесі, де лунала російська музика

Кіпер доручив надати правову оцінку нічному клубу в Одесі, де лунала російська музика

ВАЖЛИВЕ

Сили безпілотних систем мають збільшити спроможності в Херсоні - Зеленський

НАБУ: Антикорупційні органи встановили керівника корупційної схеми у сфері енергетики – Карлсона

Мін’юст підтвердив проведення слідчих дій за участі міністра Галущенка у межах кримінального провадження

Ворог активізував зусилля з проникнення до Покровська через південні околиці, зараз у місті понад 300 росіян

Німеччина збільшить допомогу Україні до понад EUR11,5 млрд у 2026р

ОСТАННЄ

Зеленський анонсував на п'ятницю спеціальну Ставку щодо прифронтових міст

Сили безпілотних систем мають збільшити спроможності в Херсоні - Зеленський

Невідомі викрали шість стародавніх статуй із музею в Дамаску

Зеленський повідомив про підготовку рішень, які мають посилити Херсон

НАБУ: Антикорупційні органи встановили керівника корупційної схеми у сфері енергетики – Карлсона

Оформлення ТЗ та пішоходів в ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією відновлено – ДПСУ

В Україні стає прохолодніше, по всій країні пройдуть невеликі дощі

DeepState: Ворог просунувся у Донецькій та Запорізький області

Мін’юст підтвердив проведення слідчих дій за участі міністра Галущенка у межах кримінального провадження

Бійці ГУР отримали зброю і обладнання на понад 7 млн грн від стендап-коміка Василя Байдака

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА