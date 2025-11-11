Низькопольні автобуси, передані Одесі порідненими містами Регенсбургом і Стамбулом, вийдуть на соціальні маршрути

20 гуманітарних автобусів, переданих Одесі порідненими містами Регенсбургом і Стамбулом, незабаром вийдуть на соціальні маршрути, повідомив в.о. Одеського міського голови Ігор Коваль під час засідання Виконавчого комітету.

"На маршрутах курсуватимуть 20 комфортабельних низькопольних автобусів Mercedes. Вони прямуватимуть магістральними лініями, з’єднуючи ключові соціально значущі об’єкти: заклади охорони здоров’я, соціальні установи, пункти надання гуманітарної допомоги, залізничний вокзал, автостанції тощо. Обмежень щодо перевезення категорій пасажирів не буде — транспорт буде доступним для всіх охочих", - вказується у повідомленні в телеграм-канали одеської міської влади.

Зазначається, що наразі Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху спільно з Департаментом праці та соціальної політики працюють над розробкою маршрутів і графіків соціальних перевезень — з урахуванням потреб мешканців різних районів міста.

Виконком направив пропозицію Одеській міській військовій адміністрації — у межах програми "Безпека дорожнього руху" — передбачити фінансування на обслуговування автобусів у розмірі майже 10 мільйонів гривень до кінця року.