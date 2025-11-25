Інтерфакс-Україна
Події
15:05 25.11.2025

У Києві пошкоджено близько 70 автобусів маршрутних таксі через російський обстріл – КМДА

1 хв читати
У Києві пошкоджено близько 70 автобусів маршрутних таксі через російський обстріл – КМДА

Внаслідок російської комбінованої повітряної атаки пошкоджень зазнали близько 70 автобусів маршрутних таксі, випуски на деяких напрямках тимчасово скорочені, повідомляють у вівторок у київський міський державній адміністрації (КМДА).

"У столиці наразі суттєво скоротився випуск маршрутних таксі, оскільки під час ранкового обстрілу 25 листопада було пошкоджено близько 70 одиниць рухомого складу… Зміни можуть стосуватися наступних маршрутів: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586", - повідомляється на сайті КМДА з посиланнями на Департаменті транспортної інфраструктури.

Зазначається, що перевізники вже працюють над відновленням роботи та взяли на себе зобов’язання в найкоротший термін збільшити кількість транспорту на лініях.

Теги: #пошкодження #атака_рф #кмда #автобуси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:08 25.11.2025
Путін відповів терористичними діями на мирні пропозиції Трампа - Сибіга про масовану атаку РФ

Путін відповів терористичними діями на мирні пропозиції Трампа - Сибіга про масовану атаку РФ

10:38 25.11.2025
Молдова підтвердила проліт БпЛА типу "Шахед" через свою територію до Румунії - ЗМІ

Молдова підтвердила проліт БпЛА типу "Шахед" через свою територію до Румунії - ЗМІ

16:54 24.11.2025
Ворог атакував дронами Сумську громаду, поранено дитину - ОВА

Ворог атакував дронами Сумську громаду, поранено дитину - ОВА

12:28 24.11.2025
Внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено будівлю УЧХ на Чернігівщині

Внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено будівлю УЧХ на Чернігівщині

15:55 20.11.2025
Київщина отримає 260 сучасних автобусів від регіону Іль-де-Франс – ОВА

Київщина отримає 260 сучасних автобусів від регіону Іль-де-Франс – ОВА

14:39 20.11.2025
Ексчиновниці КМДА повідомлено про підозру через закупівлю техніки з переплатою в 11 млн грн

Ексчиновниці КМДА повідомлено про підозру через закупівлю техніки з переплатою в 11 млн грн

08:49 19.11.2025
На Черкащині пошкоджено ЛЕП та цивільну інфраструктуру внаслідок атаки РФ

На Черкащині пошкоджено ЛЕП та цивільну інфраструктуру внаслідок атаки РФ

17:16 18.11.2025
У Києві під час тривоги зупинятимуть рух автомобілів і громадського транспорту з правого на лівий берег по Південному мосту – КМДА

У Києві під час тривоги зупинятимуть рух автомобілів і громадського транспорту з правого на лівий берег по Південному мосту – КМДА

08:45 17.11.2025
У Польщі пошкоджено залізничну колію, Туск не виключає диверсію

У Польщі пошкоджено залізничну колію, Туск не виключає диверсію

02:56 14.11.2025
У Києві пошкоджені тепломережі, у Деснянському районі частина будівель залишилася без тепла

У Києві пошкоджені тепломережі, у Деснянському районі частина будівель залишилася без тепла

ВАЖЛИВЕ

Директор НАБУ: причина масштабної корупції – залежність правоохоронних органів, стосовно генпрокурора мають бути висновки

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

СБУ і Сили безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ": уражено нафтотермінал та базу ВМС РФ - джерело

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

ОСТАННЄ

Переговори між делегаціями США та РФ щодо мирного врегулювання в Україні проходять успішно – помічник Дрісколла

Стармер перед засіданням Коаліції охочих переговорив із Зеленським

Зеленський наклав санкції проти 56 морських суден, які у 2022–2025рр незаконно вивозили українську продовольчу продукцію

NovaSklo та IFC розпочинають співпрацю для створення першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла

Відновити водопостачання у Харкові у повному обсязі планується у вівторок увечері, вночі можливі повторні відключення

Ворог атакував Дніпро, постраждали двоє – мати з дитиною, жінка наразі у важкому стані

Керівник САП: активно розслідуються справи щодо можливого витоку інформації по операції "Мідас" як із САП, так і з НАБУ

"Нова пошта" втретє доставить новорічну казку дітям

Свириденко подякувала спецуповноваженому президента Франції Ельброну за внесок в допомогу Україні

На зустрічі робочої групи держав-учасниць Коаліції з розмінування обговорили закупівлю обладнання на 2025–2026рр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА