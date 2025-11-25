У Києві пошкоджено близько 70 автобусів маршрутних таксі через російський обстріл – КМДА

Внаслідок російської комбінованої повітряної атаки пошкоджень зазнали близько 70 автобусів маршрутних таксі, випуски на деяких напрямках тимчасово скорочені, повідомляють у вівторок у київський міський державній адміністрації (КМДА).

"У столиці наразі суттєво скоротився випуск маршрутних таксі, оскільки під час ранкового обстрілу 25 листопада було пошкоджено близько 70 одиниць рухомого складу… Зміни можуть стосуватися наступних маршрутів: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586", - повідомляється на сайті КМДА з посиланнями на Департаменті транспортної інфраструктури.

Зазначається, що перевізники вже працюють над відновленням роботи та взяли на себе зобов’язання в найкоротший термін збільшити кількість транспорту на лініях.