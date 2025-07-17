07:49 17.07.2025
Рятувальники ліквідували пожежу на міському ринку в Чернігові
Рятувальники ліквідували пожежу на міському ринку в Чернігові, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Уночі на території міського ринку загорілись кіоски та покрівля м’ясного павільйону. Вогонь швидко поширювався, але рятувальники оперативно не допустили масштабної пожежі", - ідеться в повідомленні в телеграмі вранці четверга.
Залучено 14 одиниць техніки та 53 рятувальники. Жертв і постраждалих немає. Причини займання з’ясовуються.