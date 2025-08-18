Інтерфакс-Україна
Шмигаль вважає необхідним працювати над експортом зброї за умови забезпеченості ЗСУ певним видом озброєння на 100%

Шмигаль вважає необхідним працювати над експортом зброї за умови забезпеченості ЗСУ певним видом озброєння на 100%
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони Денис Шмигаль заявляє про необхідність відкриття для України міжнародного ринку озброєння за умови забезпеченості Збройних сил України певним видом озброєння на 100%.

"Законопроект Defence City, який більшість виробників зброї надзвичайно очікують, бо він дасть змогу не лише отримати відповідні пільги і структурувати допомогу для наших виробників озброєння, але також дасть змогу розглядати активну участь в частині Build with Ukraine, тобто фактично експорт і квазі-експорт нашого озброєння там, де у нас не вистачає коштів для закупівлі, або там де є виробництво більше, ніж є потреба в України", - сказав Шмигаль під час презентації програми дій уряду в понеділок.

Міністр підкреслив, що "необхідно відкривати для України міжнародний ринок озброєння".

"Треба це починати за умов, що лінія фронту, наші Збройні сили забезпечені цим видом продукції на 100%: тоді ми зможемо рухатися в розгляд експортних контрактів і підвищення нашого експортного потенціалу", - додав він.

"У нас немає законодавчої заборони, у нас експорт можливий. Експорт не відбувається тому, що у нас є незадоволенні потреби Збройних сил, їх потрібно задовільнити власним виробником на 100%, після цього надлишок ми можемо обмінювати на ту зброю, яка нам потрібна", - додав він.

Шмигаль зазначив, що просто так відкрити експорт оборонної продукції буде не правильно зі всіх точок зору: моральної і етичної до військових, які потребують зброї; політичної і геополітичної.

"Наше завдання - якщо ми недовантажуємо нашого виробника фінансово власним ресурсом, ми маємо використовувати ресурс партнерів. "Данська модель" - це яскраве підтвердження, коли партнери можуть фінансувати", - додав Шмигаль.

