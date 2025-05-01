Інтерфакс-Україна
Події
14:54 01.05.2025

ДБР викрило посадовця в/ч на закупівлі хліба за завищеними цінами

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ДБР викрило посадовця в/ч на закупівлі хліба за завищеними цінами

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому начальнику продовольчої служби відділу тилового забезпечення одного з військових підрозділів, дислокованих у Херсонській області.

"Встановлено, що у 2023 році посадовець, відповідальний за організацію постачання харчів, сприяв укладанню договору на закупівлю хліба з підприємцем, який реалізовував продукцію за значно завищеними цінами", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

За даними слідства, вартість одного кілограма хліба у цього постачальника перевищувала середньоринкову на понад 9 гривень. Загальна сума договору склала 3 млн 519 тис. грн. Внаслідок таких дій військова частина переплатила понад 1 млн грн бюджетних коштів.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин можливої змови з постачальником.

Теги: #військова_частина #посадовець #хліб #дбр

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