ДБР викрило посадовця в/ч на закупівлі хліба за завищеними цінами

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому начальнику продовольчої служби відділу тилового забезпечення одного з військових підрозділів, дислокованих у Херсонській області.

"Встановлено, що у 2023 році посадовець, відповідальний за організацію постачання харчів, сприяв укладанню договору на закупівлю хліба з підприємцем, який реалізовував продукцію за значно завищеними цінами", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

За даними слідства, вартість одного кілограма хліба у цього постачальника перевищувала середньоринкову на понад 9 гривень. Загальна сума договору склала 3 млн 519 тис. грн. Внаслідок таких дій військова частина переплатила понад 1 млн грн бюджетних коштів.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин можливої змови з постачальником.