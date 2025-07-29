Справу щодо ухиляння від сплати податків на 43 млн грн найбільшим виробником хімдобрив передано в суд

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податку на прибуток посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств України, до бюджету відшкодовано 43 млн грн, повідомила пресслужба БЕБ.

Згідно з повідомленням, детективи у ході слідства встановили маніпуляції з цінами у зовнішньоекономічних операціях: при експорті продукції швейцарській компанії було штучно занижено вартість товарів, а при імпорті природного газу від кіпрської компанії, навпаки, завищено ціну. Таким чином, підприємство не задекларувало та не сплатило понад 43 млн грн податку на прибуток. Це підтвердили податкова перевірка та висновок судово-економічної експертизи.

Відтак головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків та службове підроблення.

БЕБ зазначило, що в ході досудового розслідування матеріальні збитки, завдані державі внаслідок несплати 43 млн грн податків, були відшкодовані в повному обсязі з урахуванням пені. Справу наразі скеровано до суду.

В Офісі генерального прокурора додали, що справа стосується схеми ухилення від сплати податків, яку організував топменеджмент черкаського підприємства – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив. Бенефіціарним власником компанії є відомий підсанкційний український бізнесмен.