Інтерфакс-Україна
Події
18:03 28.07.2025

ВАКС заочно арештував власницю компаній-постачальниць в справі "золотих яєць" Міноборони

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ВАКС заочно арештував власницю компаній-постачальниць в справі "золотих яєць" Міноборони

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно арештував власницю двох компаній – постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"28 липня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав власниці двох компаній – постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією антикорупційної прокуратури, після затримання підозрюваної та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

В САП нагадують, що протягом 2022–2023 років Міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування, суть цієї послуги – у закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.

"Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти й занижених на менш затребувані. Її реалізація призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету", - зазначається в повідомленні.

Наразі слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Теги: #зсу #продукти_харчування #вакс #арешт #сап

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