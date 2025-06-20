Засилля імпортного сиру завдає суттєвої шкоди вітчизняним сироварам

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Продажі вітчизняного сиру вдається утримувати виключно за рахунок використання акційних розпродажів, а результати у більшості операторів поки далекі навіть від рівня минулого року, основною перешкодою вітчизняні сировари вважають імпорт європейського сиру, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "Інфагро".

"Очікуваного зменшення імпорту сиру через зміцнення курсу євро поки не відбувається. У травні в Україну було завезено на 30% більше твердих, напівтвердих та "білих" сирів. Окремо закупки твердих і напівтвердих сирів зросли на 22% до травня минулого року", - зазначили аналітики.

Вони зазначили, що імпортний сир займає досить значну частку українського ринку, і у продажах європейського сиру акції використовуються не менш активно, ніж у продажах сиру українського виробництва.

Незважаючи на величезні проблеми з реалізацією, українські сировари не знижують базові ціни на свою продукцію, водночас акційні знижки часто сягають 25%, констатували в "Інфагро".