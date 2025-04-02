Інтерфакс-Україна

Економіка

10:34 02.04.2025

Ціни на сири не знижуються через 25% націнки торгівельних мереж

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Ціни на сири не знижуються через 25% націнки торгівельних мереж
Фото: Pixabay

Найважчий період для українських сироварів вже минув, з падінням цін на сировину рентабельність виробництва сирів збільшується, повідомило галузеве інформаційно-аналітичне агентство "Інфагро".

"Стимулюючи продажі, оператори можуть собі дозволити широке використання акційних продажів зі зниженням цін, яке часто сягає 25%, але базові прайси залишаються незмінними. Якщо з осені знову подорожчає сировина, то сировари будуть мати "запас міцності", щоб не піднімати ціни знову. В такому випадку вони просто зможуть зменшити обсяги продажів через акції", - відзначили аналітики.

Експерти привернули увагу, що торгівельні мережі не хочуть поступитися своєю маржинальністю і часто закладають близько 25% націнки. Як для такого дорогого товару, це надто багато, наголошують аналітики. В країнах ЄС торговельні націнки мереж значно скромніші. Наприклад, в Угорщині недавно були запроваджені обмеження націнки супермаркетів до 10% на 30 харчових продуктів, з них 10 видів молочних, у тому числі сир.

"Суттєві акційні цінові знижки на вітчизняні сири та зміцнення курсу євро справили певний вплив на зменшення обсягів імпорту товару. Це дозволяє українським виробникам поступово збільшувати випуск сиру. Хоча виробничі показники у першому кварталі ще залишаються поки що скромнішими, ніж торік", - резюмували в "Інфагро".

 

Теги: #націнка #ціни #сир

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