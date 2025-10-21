Інтерфакс-Україна
Події
16:28 21.10.2025

Орбан пропустить обговорення України на саміті ЄС, його буде представляти Фіцо

2 хв читати
Орбан пропустить обговорення України на саміті ЄС, його буде представляти Фіцо
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Обран не буде брати участь в обговоренні українського питання через те, що запізниться на засідання Європейської ради через святкування Угорської революції 1956 року, приєднавшись до лідерів тільки о другій половині четверга. Його інтереси буде представляти прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Про це у вівторок в Брюсселі журналістам напередодні засідання Європейської ради, яке пройде 23 жовтня, повідомив високопосадовий європейський дипломат.

"Прем'єр-міністр запізниться. Про це він повідомив нас досить давно. У нього святкування Угорської революції 1956 року. Тож він приїде посеред дня. Ось що він нам сказав. І він зазначив, що прем'єр-міністр Фіцо буде його представником, поки його немає на зустрічі", - сказав він.

Високопосадовий європейський дипломат пояснив, що саме тому прем'єр-міністр Орбан не буде брати участі в обговоренні щодо України, "оскільки він прибуває лише посеред дня, а обговорення України буде першим пунктом". "Тож воно розпочнеться о пів на одинадцяту, і, як я вже сказав, сподіваюся, за присутності президента Зеленського. Що стосується настрою (інших лідерів ЄС) в Раді, то він дуже чіткий. Як ви знаєте, є стратегічна розбіжність (з іншими), про яку чітко заявив прем'єр-міністр Орбан, і вона досі існує. Настрій інших 26-ти полягає в тому, щоб рухатися вперед з підтримкою України, і репараційний кредит є головним пунктом обговорення в четвер. Якщо Європейській Раді вдасться надати (Європейській комісії) мандат, сформульований з певними важливими умовами для держав-членів, я думаю, що тоді ми зробили б дуже, дуже вагомий внесок у просування цих дебатів і змогли б мати стале, життєздатне та дуже надійне фінансове рішення для України протягом наступних кількох місяців", - деталізував співрозмовник журналістів.

Теги: #фіцо #орбан #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 21.10.2025
Чоловіка, що стріляв в Фіцо, засуджено до 21 року ув'язнення – ЗМІ

Чоловіка, що стріляв в Фіцо, засуджено до 21 року ув'язнення – ЗМІ

09:44 21.10.2025
Голова Держетнополітики обговорив із верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин проведення НМТ мовами меншин

Голова Держетнополітики обговорив із верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин проведення НМТ мовами меншин

17:48 20.10.2025
Зеленський та прем'єрка Данії скоординували плани дипломатичної роботи на найближчий тиждень, говорили про оборонну співпрацю

Зеленський та прем'єрка Данії скоординували плани дипломатичної роботи на найближчий тиждень, говорили про оборонну співпрацю

12:34 18.10.2025
Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів

Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів

16:03 17.10.2025
Наступні міжурядові українсько-словацькі консультацій пройдуть в Україні - Фіцо

Наступні міжурядові українсько-словацькі консультацій пройдуть в Україні - Фіцо

16:00 17.10.2025
Свириденко до Фіцо: у нас дійсно складна зима, і ми розраховуємо на вашу підтримку

Свириденко до Фіцо: у нас дійсно складна зима, і ми розраховуємо на вашу підтримку

15:52 17.10.2025
Словаччина зацікавлена в хороших відносинах з усіма, хто хоче мати такі відносини з нею, зокрема і з РФ - Фіцо

Словаччина зацікавлена в хороших відносинах з усіма, хто хоче мати такі відносини з нею, зокрема і з РФ - Фіцо

15:39 17.10.2025
Фіцо: Словаччина не буде тією країною, яка гальмуватиме членство України в ЄС

Фіцо: Словаччина не буде тією країною, яка гальмуватиме членство України в ЄС

15:02 17.10.2025
Шмигаль обговорив з міністром оборони Болгарії безпеку судноплавства та співпрацю в межах SAFE

Шмигаль обговорив з міністром оборони Болгарії безпеку судноплавства та співпрацю в межах SAFE

12:07 17.10.2025
Стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю Свириденко і Фіцо

Стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю Свириденко і Фіцо

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

ОСТАННЄ

На Київщині сталася ДТП за участю підлітків: один загинув, шестеро травмовані

Сибіга провів зустріч із послом Молдови, який завершує свою каденцію в Україні

Російський дрон поцілив у цивільну автівку у Харківській області, двоє постраждалих

Нідерланди підтримують європейських лідерів щодо миру в Україні, візьмуть участь в зустрічі "Коаліції охочих" у пʼятницю - премʼєр

В рамках програми "Контракт 18-24" для служби можна обрати будь-яку бригаду – Паліса

Асоціація українських операторів грального бізнесу підтримує ініціативу PlayCity щодо оновлення реєстру залежних

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Розраховувати на роботу ЗАЕС не варто за відсутності повної інформації про її технічний стан – топ-менеджер Westinghouse

Забезпечення фронту українською зброєю на кінець року має бути не менше ніж 50% - нарада Зеленського з Умєровим

Westinghouse планує максимально залучити українських виробників обладнання при будівництві ХАЕС-5,6

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА