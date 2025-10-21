Орбан пропустить обговорення України на саміті ЄС, його буде представляти Фіцо

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Обран не буде брати участь в обговоренні українського питання через те, що запізниться на засідання Європейської ради через святкування Угорської революції 1956 року, приєднавшись до лідерів тільки о другій половині четверга. Його інтереси буде представляти прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Про це у вівторок в Брюсселі журналістам напередодні засідання Європейської ради, яке пройде 23 жовтня, повідомив високопосадовий європейський дипломат.

"Прем'єр-міністр запізниться. Про це він повідомив нас досить давно. У нього святкування Угорської революції 1956 року. Тож він приїде посеред дня. Ось що він нам сказав. І він зазначив, що прем'єр-міністр Фіцо буде його представником, поки його немає на зустрічі", - сказав він.

Високопосадовий європейський дипломат пояснив, що саме тому прем'єр-міністр Орбан не буде брати участі в обговоренні щодо України, "оскільки він прибуває лише посеред дня, а обговорення України буде першим пунктом". "Тож воно розпочнеться о пів на одинадцяту, і, як я вже сказав, сподіваюся, за присутності президента Зеленського. Що стосується настрою (інших лідерів ЄС) в Раді, то він дуже чіткий. Як ви знаєте, є стратегічна розбіжність (з іншими), про яку чітко заявив прем'єр-міністр Орбан, і вона досі існує. Настрій інших 26-ти полягає в тому, щоб рухатися вперед з підтримкою України, і репараційний кредит є головним пунктом обговорення в четвер. Якщо Європейській Раді вдасться надати (Європейській комісії) мандат, сформульований з певними важливими умовами для держав-членів, я думаю, що тоді ми зробили б дуже, дуже вагомий внесок у просування цих дебатів і змогли б мати стале, життєздатне та дуже надійне фінансове рішення для України протягом наступних кількох місяців", - деталізував співрозмовник журналістів.