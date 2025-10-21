Інтерфакс-Україна
11:29 21.10.2025

Чоловіка, що стріляв в Фіцо, засуджено до 21 року ув'язнення – ЗМІ

Фото: https://dennikn.sk

Спеціалізований кримінальний суд Словаччини скористався можливістю надзвичайного зменшення покарання і не засудив пенсіонера Юрая Цінтулу (Juraja Cintulu) за напад на прем'єр-міністра Роберта Фіца до довічного ув'язнення, повідомляє у вівторок Dennik N.

"Напад на прем'єр-міністра 15 травня минулого року в Гандловій був терористичним актом… Спеціалізований кримінальний суд засудив вбивцю Юрая Цінтулу (72 роки) до 21 року ув'язнення. Суд скористався можливістю надзвичайного зменшення покарання. Цінтулі загрожувало довічне ув'язнення", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням, про те, що нападник буде визнаний винним, не було сумнівів вже на початку судового процесу. Навіть його адвокат Намір Алясрі неодноразово заявляв, що очевидно, хто стріляв у прем'єр-міністра Роберта Фіца. Цінтулу затримали відразу після скоєння злочину, а регіональне телебачення зафіксувало напад на камеру, встановлену перед будівлею, де стався напад. Цінтула зізнався у скоєнні злочину.

Як повідомлялось, у травні минулого року Фіцо був чотири рази поранений з близької відстані з пістолета калібру 9 міліметрів. Той одужав від поранень, але цього року кілька разів скасовував робочий графік, пояснюючи це наслідками поранень після замаху.

Рішення Спеціалізованого кримінального суду може бути оскаржене у Верховному суді Словаччини.

