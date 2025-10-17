Словаччина поставить Україні новий пакет енергетичного обладнання на 500 тис євро та виділить 300 тис євро на укриття в школах - Сибіга

Фото: МЗС України

Словаччина поставить Україні новий пакет енергетичного обладнання на 500 тис євро та виділить 300 тис євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових районах, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів у Кошице зі словацьким колегою Юраєм Бланаром.

"Сьогодні в Кошице я зустрівся зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром в рамках третього раунду міжурядових консультацій під керівництвом прем'єр-міністрів Юлії Свириденко та Роберта Фіцо", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю .

Сибіга поінформував словацького колегу про нещодавні напади Росії на енергетичну інфраструктуру та цивільне населення України. "І я вдячний йому за своєчасну заяву про те, що Словаччина поставить Україні новий пакет енергетичного обладнання обсягом 500 000 євро", - написав Сибіга.

За його словами, словацька сторона також виділить 300 тис євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових районах на двосторонній основі. "Я також подякував Словаччині за організацію відпочинку та літніх канікул для українських дітей", - додав міністр МЗС України.

"Ще однією ключовою темою стало оборонне співробітництво, включаючи використання механізму SAFE для зміцнення України, а також подальший розвиток ініціативи PURL. Словацька сторона готова внести свій внесок у гарантії безпеки України в рамках нової архітектури безпеки в Європі", - розповів Сибіга.

Він також наголосив на гострій необхідності посилення санкційного тиску на Росію для просування миру. "Ми детально обговорили 19-й пакет санкцій, який має бути прийнятий найближчим часом. Я також наголосив на важливості повного використання заморожених російських активів для підтримки України", - зазначив Сибіга.

"Я відзначив наше успішне співробітництво в галузі захисту національних меншин. Це служить прикладом для всього регіону і демонструє, що за наявності щирої волі з обох сторін проблем у цій галузі не виникає", - додав він.

За його словами, сторони обговорили шляхи поглиблення політичного діалогу. "Я подякував Словаччині за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та її вступу до ЄС — спільно з Молдовою і без розриву відносин", - сказав він.

"Україна посилить свою дипломатичну присутність у Словаччині. Ми маємо намір відкрити наше Генеральне консульство в Прешові до кінця року. Це сприятиме поліпшенню якості консульських послуг для української громади на сході Словаччини. Ми зацікавлені в розвитку прагматичного, взаємовигідного і добросусідського співробітництва між Україною і Словаччиною", - резюмував Сибіга.