Інтерфакс-Україна
Події
16:35 11.09.2025

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

1 хв читати
Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про загибель пілота важкого винищувача Су-27 Олександра Боровика у четвер вдень під час виконання бойового завдання.

"Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13.30, на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув наш побратим – льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н.", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

Причини та обставини з’ясовуються.

У Генштабі висловили щирі співчуття рідним та близьким Олександра.

Теги: #пілот #загибель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 05.09.2025
На Херсонщині загинув очільник обласної асоціації фермерів через удар ворожого дрона

На Херсонщині загинув очільник обласної асоціації фермерів через удар ворожого дрона

23:52 03.09.2025
ДБР розслідує загибель прикордонника на Волині, біля тіла виявлено зброю

ДБР розслідує загибель прикордонника на Волині, біля тіла виявлено зброю

11:18 25.08.2025
У Смілі під час відправки до навчального центру загинув мобілізований

У Смілі під час відправки до навчального центру загинув мобілізований

10:15 23.08.2025
Пілот українського МіГ-29 загинув вночі – Повітряні сили

Пілот українського МіГ-29 загинув вночі – Повітряні сили

09:18 12.08.2025
Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

13:50 05.08.2025
Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

04:45 25.07.2025
У Києві з 21 поверху випав і загинув 4-річний хлопчик

У Києві з 21 поверху випав і загинув 4-річний хлопчик

02:30 25.07.2025
У ДТП загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин

У ДТП загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин

09:12 23.07.2025
Глава МВС доповів президенту про обставини загибелі командира бригади "Лють"

Глава МВС доповів президенту про обставини загибелі командира бригади "Лють"

11:55 16.07.2025
У Новопокровці на Дніпропетровщині ліквідовують наслідки загибелі риби через спеку

У Новопокровці на Дніпропетровщині ліквідовують наслідки загибелі риби через спеку

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі - президент Фінляндії

Україна стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" - Зеленський

Науседа повідомив про прибуття до Литви 52 звільнених у Білорусі політв'язнів

Україна працює над форматом нової зустрічі зі США на основі "Коаліції охочих" - Зеленський

ОСТАННЄ

"Фокстрот" відкрив оновлений магазин у Миргороді

Свириденко закликала місцеву владу використовувати додаткову дотацію на захист критичної інфраструктури

Презентація першого українського роману, написаного поглядом, відбулася в Києві – "Проти вітру" Марини Бородіної

Мінрозвитку: Готується оновлений механізм евакуації людей із територій активних та можливих бойових дій

В МЗС України закликали Словаччину не знімати відповідальність з РФ з вторгнення її дронів у Польщу

Понад 7 тис. місць для розміщення евакуйованих осіб вже підготували в Україні

Суд усунув з посади детектива НАБУ через підозру в недостовірному декларуванні та обрав заставу майже в 3 млн грн

Шмигаль на виставці у Лондоні обговорив з виробниками ОПК закупівлі, техпідтримку, спільне виробництво

Чистий виїзд українців відповідає прогнозам НБУ попри дозвіл виїзду парубкам 18-22 років

Президент Фінляндії: Найсильніша гарантія безпеки України - членство в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА