Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про загибель пілота важкого винищувача Су-27 Олександра Боровика у четвер вдень під час виконання бойового завдання.

"Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13.30, на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув наш побратим – льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н.", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

Причини та обставини з’ясовуються.

У Генштабі висловили щирі співчуття рідним та близьким Олександра.