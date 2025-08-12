Інтерфакс-Україна
Економіка
18:23 12.08.2025

"Укренерго" завинила "Укргідроенерго" на балансуючому ринку 8 млрд грн – глава компанії

Заборгованість НЕК "Укренерго" перед ПрАТ "Укргідроенерго" на балансуючому ринку становить майже 8 млрд грн, і поки немає механізму його погашення, повідомив т.в.о. генерального директора генеруючої компанії Богдан Сухецький.

"Укренерго" винно "Укргідроенерго" на балансуючому ринку майже 8 млрд грн. Ми за рахунок міжнародних кредитів починаємо покривати розрахунки за передачу і диспетчеризацію. Бо 8 мільярдів – це 8 мільярдів. Це майже розмір нашої інвестпрограми. І механізму розрахунків немає. Натомість ми постійно збільшуємо цю заборгованість", – сказав вінпід час дискусії Energy Club у вівторок, яка транслювалася онлайн.

Сухецький наголосив, що "Укренерго", на жаль, поки не може сказати, якою буде динаміка цих розрахунків.

Як повідомлялося, під час цієї дискусії т.в.о. гендиректора "Укргідроенерго" звернув увагу, що компанія цьогоріч має найменші запаси води для виробництва електроенергії та забезпечення водою споживачів, які спостерігалися останніми десятиріччями. Водночас накопиченню ресурсу заважає розбалансованість енергосистеми.

"Неактивно продаємо свої запаси, які є. Але при цьому бачимо, що енергосистема розбалансована. Навіть коли є ринок, коли є профіцит на ринку, коли є низькі ціни, ми бачимо, що енергосистема все одно перебуває в ситуації, коли нас вантажать понад графік, включають в ті години, в які ми навіть не планували, коли ресурс використовується заради того, щоб збалансувати енергосистему і все. Зрозуміло, що над цим потрібно працювати й працювати", – зазначив глава "Укргідроенерго".

