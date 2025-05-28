Сирота звільнився з посади гендиректора "Укргідроенерго", обов'язки очільника виконуватиме Сухецький

Наглядова рада ПрАТ "Укргідроенерго" ("УГЕ") рішенням від 28 травня 2025 року задовольнила заяву Ігоря Сироти про звільнення з посади генерального директора компанії.

"До моменту обрання наглядовою радою відповідно до вимог законодавства нового генерального директора обов’язки керівника компанії тимчасово виконуватиме Богдан Сухецький", - повідомило "Укргідроенерго" в Телеграм-каналі у середу.

Як запевнили у товаристві, "УГЕ" продовжує працювати у штатному режимі, усі виробничі процеси, контракти та зобов’язання перед партнерами, постачальниками та фінансовими установами виконуються в повному обсязі.

Ігоря Сироту було призначено головою правління ВАТ "Укргідроенерго" у березні 2011 р. та генеральним директором ПАТ "Укргідроенерго" у червні 2011 р.

Богдан Сухецький до призначення працював заступником генерального директора "Укргідроенерго" з комерційної діяльності.