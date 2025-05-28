Інтерфакс-Україна
Економіка
16:45 28.05.2025

Сирота звільнився з посади гендиректора "Укргідроенерго", обов'язки очільника виконуватиме Сухецький

1 хв читати
Сирота звільнився з посади гендиректора "Укргідроенерго", обов'язки очільника виконуватиме Сухецький

Наглядова рада ПрАТ "Укргідроенерго" ("УГЕ") рішенням від 28 травня 2025 року задовольнила заяву Ігоря Сироти про звільнення з посади генерального директора компанії.

"До моменту обрання наглядовою радою відповідно до вимог законодавства нового генерального директора обов’язки керівника компанії тимчасово виконуватиме Богдан Сухецький", - повідомило "Укргідроенерго" в Телеграм-каналі у середу.

Як запевнили у товаристві, "УГЕ" продовжує працювати у штатному режимі, усі виробничі процеси, контракти та зобов’язання перед партнерами, постачальниками та фінансовими установами виконуються в повному обсязі.

Ігоря Сироту було призначено головою правління ВАТ "Укргідроенерго" у березні 2011 р. та генеральним директором ПАТ "Укргідроенерго" у червні 2011 р.

Богдан Сухецький до призначення працював заступником генерального директора "Укргідроенерго" з комерційної діяльності.

Теги: #сухецький #укргідроенерго #сирота #звільнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 26.05.2025
Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

11:55 23.05.2025
Кабмін звільнив чотирьох членів ліквідованої КРАІЛ

Кабмін звільнив чотирьох членів ліквідованої КРАІЛ

11:45 22.05.2025
Мінкультури: Гендиректора Лаври звільнено за неналежне виконання контракту та порушення

Мінкультури: Гендиректора Лаври звільнено за неналежне виконання контракту та порушення

11:38 22.05.2025
Голова наглядової ради УКФ обурена звільненням гендиректора Лаври

Голова наглядової ради УКФ обурена звільненням гендиректора Лаври

10:47 22.05.2025
Мінкультури звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка

Мінкультури звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка

19:37 21.05.2025
Голова НКЕК Олександр Животовський залишив посаду

Голова НКЕК Олександр Животовський залишив посаду

00:01 18.05.2025
Командир батальйону 47-ї ОМБр "Маґура" подав рапорт на звільнення

Командир батальйону 47-ї ОМБр "Маґура" подав рапорт на звільнення

12:51 16.05.2025
На сайті Київради з’явилась петиція про звільнення Андрія Вітренка з посади голови бюджетної комісії: через зайнятість зриває роботу

На сайті Київради з’явилась петиція про звільнення Андрія Вітренка з посади голови бюджетної комісії: через зайнятість зриває роботу

10:51 14.05.2025
Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

00:34 13.05.2025
Речник КМВА іде з посади

Речник КМВА іде з посади

ВАЖЛИВЕ

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

Мораторій 2014р на відсотки для військових може обмежити їх доступ до кредитів й потребує об’єктивної оцінки – НБУ

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня

ОСТАННЄ

УЗ ініціювала підвищення ставок на контейнерні перевезення, що може знизити їх конкурентоспроможність - АМЕУ

Штрафи за порушення торгівлі тютюном зросли на 87,7% за 4 міс.-2025 - очільник ДПС

Підвищення ціни газу одночасно із скороченням пропозиції може підштовхнути приватний сектор до імпорту – АГКУ

Фінкомітет Ради рекомендує прийняти в цілому законопроєкт щодо фінінклюзії, необхідний "Укрпошті" для запуску банку

Аналітичні центри закликали уряд сформувати комісію для конкурсу для обрання керівника митниці

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

Кабмін розподілив 3,9 млрд грн субвенції на житло для ветеранів і родин загиблих

Агрохолдинг ІМК вперше з 2021р виплатить EUR22,37 млн дивідендів

СЕО титанової "Велти" прогнозує реальні результати мінеральної угоди з США до 2035р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА